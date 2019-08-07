Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Россией

23:24

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Аннексию Крыма Турция не признала и не признает", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что в Турции считают крымских татар соотечественниками, и назвал приоритетом их присутствие на исторической родине в Крыму и сохранение их идентичности и культуры и сохранение их прав и свобод, пишет "Интерфакс".

Турецкий лидер также отметил, что надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украине.

"Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский в рамках визита в Анкару провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами Турции и призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину". Он отметил, что опыт, знания и возможности каждого важны для Украины.