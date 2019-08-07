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Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Россией

23:24 7.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Аннексию Крыма Турция не признала и не признает", - сказал Эрдоган.

Он  напомнил, что в Турции считают крымских татар соотечественниками, и назвал приоритетом их присутствие на исторической родине в Крыму и сохранение их идентичности и культуры и сохранение их прав и свобод, пишет "Интерфакс".

Турецкий лидер также отметил, что надеется на скорое окончание конфликта на востоке Украине.

"Мы поддерживаем Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой есть турецкие дипломаты. Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский в рамках визита в Анкару провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами Турции и призвал их представителей возвращаться в страну, чтобы "развивать родину". Он  отметил, что опыт, знания и возможности каждого важны для Украины.

Темы: Турция, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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08.08.2019, 08:40
Гость: Русский

...турки -обиженная нация. Русские постоянно долбили и громили турков. В результате бывшая Османская Империя окончательно развалилась и сегодня её остатки называются "турецкая республика".
хохлы повторяют судьбу турков. В составе СССРа , под крышей РУССКИХ, хохлы что-то еще собой представляли . Однако, Россия выкинула хохляндию на обочину Истории в 91 году, и сегодня украшка разваливается...
Так что Два неудачника решили ..поплакаться друг другу в жилетку. Как это символично..)))))
08.08.2019, 08:25
Гость: Реплика

Двуличие греков, их корысть и желание "таскать каштаны из огня чужими руками" становится все более понятным русским. Ваше подзуживание уже не актуально. Россия многократно в истории поддерживала греков, но всякий раз в конечном итоге "оставалась с носом". Хорош! Вы утратили доверие России и русских.
08.08.2019, 08:14
Гость: Русфанат

Признал - не признал. Поддерживает - не поддерживает. Все это лирика! Существует об'ективная реальность против которой бессильны любые словесные дипломатические ухищрения и хоть все вместе взятые "мировые" мнения корыстно заинтересованных сторон. А реальность эта в национальном составе населения Крыма и исходящих из этого национального состава совершенно естественных желаний и устремлений подавляющего большинства его жителей. Итак:
- этнических русских в Крыму абсолютное большинство;
- русские Крыма хотят жить в государстве русских - России, где русские
также составляют абсолютное большинство.
Именно поэтому население Крыма абсолютно однозначно выразило свою волю в этом вопросе, а население России абсолютно однозначно поддержало федеральную власть в приложении скажем - трудном, рискованном и опасном деле перекройки границ постсоветского пространства. "Крымский консенсус" власти и русского народа состоялся! Только альтернативно одаренные люди могут думать, что возможен какой-то обратный процесс. Напрасная трата времени.
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