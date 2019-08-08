«Киргизский сценарий» добровольного ухода от власти породил войну двух президентов

При штурме силовикам было оказано вооруженное сопротивление со стороны сторонников бывшего президента

Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев. Фото с сайта kremlin.ru

Сегодня бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев выпустил обращение на подконтрольном ему канале "Апрель", он сказал: "Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это плохо кончится для вас. Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я благодарен простым киргизстанцам, которые смогли отстоять, не дать захватить меня. Власти пора задуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях".

Накануне во время спецоперации была проведена попытка задержания экс-президента, штурм резиденции стал кульминацией конфликта между старой и новой элитой в стране и личного противостояния нынешнего президента Соорнбая Жээнбекова со своим предшественником.

При штурме силовикам было оказано вооруженное сопротивление со стороны сторонников бывшего президента, защищать резиденцию вышли несколько сотен человек. Как писали СМИ, в окрестностях резиденции находились около 400 сторонников Атамбаева, некоторые из них были вооружены.

В ходе спецоперации пострадали более 50 человек, один спецназовец погиб, есть информация о "взятых в заложники" силовиках, их удерживали в доме экс-президента и обещали скоро отпустить, сам же Атамбаев признался в применении оружия, но вину за гибель спецназовца переложил на действующего президента, так как именно он послал ребят "на такое грязное и плохое дело".

В ответ на телеобращение опального президента действующий глава государства собрал экстренное заседание Совета безопасности, по итогу которого заявил, что бывший президент совершил грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания.

"В Киргизии сложная ситуация с точки зрения устойчивости власти, - комментирует конфликт политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. - Страна фактически всегда управлялась двумя кланами - северным и южным, и в советское время там учитывался этот фактор, а когда произошла первая "цветная революция", этот баланс был нарушен и периодически то один клан, то другой доминировал".

При этом оба президента принадлежали ранее к одному клану и состояли в одной партии, в которой теперь наметился раскол. Напомним, что еще 27 июня 2019 года депутаты парламента Киргизии лишили Алмазбека Атамбаева неприкосновенного статуса. Генеральная прокуратура страны нашла в его действиях признаки "коррупции", бывшего президента обвиняют в "превышении должностных полномочий", в "незаконном обогащении".

В СМИ отмечают, что о готовящемся аресте президент знал и более того игнорировал повестки следователей, отказывался покидать страну, на что ему прозрачно намекали. Война двух президентов расколола правящую партию, усилила традиционный раскол между севером и югом страны. Эксперты считают, что борьба старых и новых элит создаст "киргизский прецедент" и запустит цепную реакцию во всем регионе, может ли стать арест бывшего президента Киргизии причиной большого гражданского противостояния в Средней Азии?

По мнению Павла Салина, этого не произойдет, потому что Центральная Азия только со стороны выглядит как нечто целое, у каждой страны все же своя специфика с точки зрения политической культуры - есть жестко моноцентричные страны, вроде Туркменистана, более мягкие, вроде Казахстана, а есть страны, где сохраняется очень хрупкий баланс интересов, вроде Таджикистана. Но есть в киргизском противостоянии риски куда более высокого порядка.

"Сам по себе этот политический кризис запустить цепную реакцию не может, но есть один очень серьезный фактор риска – это исламисты, которых сейчас активно вытесняют из Сирии, значительная часть возвращается в Среднюю Азию, те, кто воевали в Сирии, в том числе были большей частью из Киргизии. Вот они могут стать дестабилизирующим фактором в любой центрально-азиатской стране, как только власть там слабеет, они напоминают о себе, как об альтернативном центре влияния", – говорит Павел Салин.

Примечательно, что первый президент республики Аскар Акаев был отстранен от власти силовым методом, второй лидер страны Курманбек Бакиев – также был свергнут, Алмазбек Атамбаев решил стать первым руководителем государства, который ушел с поста по своей воле, он не стал держаться за власть до последнего, отказался менять Конституцию, чтобы попасть на второй срок (по новым законам Киргизии президент не может оставаться на второй срок после шестилетнего правления).

Новым президентом стал старый соратник Атамбаева, но не прошло и года, как они с Жээнбековым поссорились. Бывший президент публично отрекся от преемника, прямо сказал, что совершил ошибку и неправильно выбрал человека на свой пост, экс-президент, ушедший по своей воле, начал говорить о нелегитимности нынешнего, и в Киргизии прошли антиправительтсвенные митинги.

В ответ на это киргизский парламент снял неприкосновенность с Атамбаева, что сделало возможным преследование и арест неугодного политика – Атамбаеву грозит лишение свободы до 20 лет по нескольким статьям.

В июле этого года Алмазбек Атамбаев приезжал в Москву простить у Владимира Путина защиты, он жаловался, что действующий президент Сооронбай Жээнбеков угрожает ему уголовным преследованием. В СМИ называли это событие беспрецедентным, якобы впервые российского президента просили быть арбитром во внутренних делах другой страны.

"Может быть, публично впервые, но Россия в киргизской политике является значимым фактором и с экономической точки зрения, Киргизия входит в интеграционные союзы, поэтому Россия - значимый фактор, но не единственный, не доминирующий. С экономической точки зрения сильно влияние Китая, но российский фактор там значим, и апелляция к российскому президенту не является чем-то из ряда вон выходящим.

Россия играла эту значимую роль для киргизской политики всегда, первый президент Киргизии Акаев нашел убежище в России, и следующий президент оперировал к России, и кредитовала Россия их, так что на российский фактор там есть расчет у всех игроков", - говорит политолог Павел Салин.

Путин тогда сказал, что Киргизия уже пережила несколько серьезных потрясений, и нужно на этом остановиться. Президент России не встал на защиту Атамбаева, он заявил, что ради политической стабильности все должны сплотиться вокруг действующего главы государства, а Дмитрий Песков официально сообщил журналистам, что Кремль рассматривает случившееся как внутреннее дело суверенной страны.

Ранее источники сообщали, что в Кремле с большим вниманием относятся к транзиту власти в Казахстане. Может ли киргизский прецедент тоже стать объектом изучения для технологов внутренней политики в России? Эксперт Павел Салин относится к этому скептически.