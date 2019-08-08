Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма резиденции

16:39

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.

Ранее силовики предприняли очередную попытку штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба.

Как отмечает РИА Новости, Атамбаев сам сдался силовикам.

Как сообщали очевидцы, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Киргизское издание Kaktus.media опубликовало видео, на котором, как утверждается, экс-президента и его соратников вывозят из резиденции на автомобилях. Самого политика за тонированными окнами не видно.

По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.

В новость внесены дополнения в 17.20