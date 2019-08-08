Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма резиденции
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий.
Ранее силовики предприняли очередную попытку штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком. Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, а рядом с резиденцией была слышна стрельба.
Как отмечает РИА Новости, Атамбаев сам сдался силовикам.
Как сообщали очевидцы, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.
Киргизское издание Kaktus.media опубликовало видео, на котором, как утверждается, экс-президента и его соратников вывозят из резиденции на автомобилях. Самого политика за тонированными окнами не видно.
По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
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