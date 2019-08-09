]]>
]]>
Главная В мире Новости

СМИ узнали о передаче крупными банками данных о связях Трампа с россиянами

12:41 9.08.2019
Фото с сайта economic-definition.com
Материалы по теме:

Крупнейшие американские банки передали двум комитетам конгресса, а также сотрудникам прокуратуры сведения о россиянах, которые тем или иным образом взаимодействовали с президентом Дональдом Трампом, членами его семьи и представителями его бизнес-структур. Речь идет о тысячах страниц документов, в том числе переписке по электронной почте, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, начиная с апреля финансовому комитету палаты представителей и комитету по разведке данные передавали такие компании, как Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo. В свою очередь Deutsche Bank, с которым активно работал нынешний президент, по запросу передал требуемые материалы в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Ожидается, что новую порцию документов финансовые организации передадут законодателям в ближайшее время. При этом пока нет информации, содержатся ли в этих материалах сведения, которые могут уличить президента в нарушении закона.

Сам Трамп пытался запретить законодателям и властям штатов получать доступ к его финансовой отчетности, пишет РБК. В настоящее время соответствующий иск президента рассматривается в апелляционном суде Нью-Йорка.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Банки в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.