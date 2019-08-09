СМИ узнали о передаче крупными банками данных о связях Трампа с россиянами

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Крупнейшие американские банки передали двум комитетам конгресса, а также сотрудникам прокуратуры сведения о россиянах, которые тем или иным образом взаимодействовали с президентом Дональдом Трампом, членами его семьи и представителями его бизнес-структур. Речь идет о тысячах страниц документов, в том числе переписке по электронной почте, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, начиная с апреля финансовому комитету палаты представителей и комитету по разведке данные передавали такие компании, как Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo. В свою очередь Deutsche Bank, с которым активно работал нынешний президент, по запросу передал требуемые материалы в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Ожидается, что новую порцию документов финансовые организации передадут законодателям в ближайшее время. При этом пока нет информации, содержатся ли в этих материалах сведения, которые могут уличить президента в нарушении закона.

Сам Трамп пытался запретить законодателям и властям штатов получать доступ к его финансовой отчетности, пишет РБК. В настоящее время соответствующий иск президента рассматривается в апелляционном суде Нью-Йорка.