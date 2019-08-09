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Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

08:08 9.08.2019
Алмазбек Атамбаев
Фото с сайта atambaev.kg
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Спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в следственный изолятор, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

При этом сам экс-глава государства назвал эти обвинения абсурдом и отказался приходить на допросы. В конце июня парламент лишил его неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра на следующий день столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.
 

Темы: Киргизия, Беспорядки в Киргизии
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 13:23
Гость: Бишкек

Экс президент Атамбаев в свое время выгнал все американские базы с территории Киргизии. На это мог пойти только смелый президент, а пиндосы ой как не любят когда им пинка дают, думается в аресте Атамбаева не будет лишним поискать англосаксонский след, а коррупция тут только может быть предлогом. Скажите какой президент ушел с поста бедным? если и не бедный но и не миллиардер и даже не ощутимый миллионер, ещё не известно с каким багажом сдадут свои полномочия последователи уполномоченной власти.
09.08.2019, 09:22
Гость: Николай

Хочется что бы и "наши эффективные менеджеры" во главе с главным гребцом оказались на нарах
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