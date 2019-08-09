Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

08:08

Спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в следственный изолятор, пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении и завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

При этом сам экс-глава государства назвал эти обвинения абсурдом и отказался приходить на допросы. В конце июня парламент лишил его неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра на следующий день столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

