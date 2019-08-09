]]>
]]>
Главная В мире Новости

Экс-директора «Рустави-2» обвинили в нанесении денежного ущерба каналу

14:59 9.08.2019
Материалы по теме:

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии за умышленное нанесение денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании, пишет ТАСС со ссылкой на заявление прокурора Амирана Гулуашвили.

"Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по статье 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб", - заявил Гварами.

По его словам, следствие установило, что из-за злоупотребления руководящих или представительских полномочий Никой Гварамией "вещательная компания "Рустави-2" не получила более 6 млн лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб.

Нику Гварамию был уволен 18 июля,  его место занял Паата Салия. После вступления в должность Салия заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся в начале июля после того, как ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Темы: Грузия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.