Экс-директора «Рустави-2» обвинили в нанесении денежного ущерба каналу

14:59

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии за умышленное нанесение денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании, пишет ТАСС со ссылкой на заявление прокурора Амирана Гулуашвили.

"Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по статье 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб", - заявил Гварами.

По его словам, следствие установило, что из-за злоупотребления руководящих или представительских полномочий Никой Гварамией "вещательная компания "Рустави-2" не получила более 6 млн лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб.

Нику Гварамию был уволен 18 июля, его место занял Паата Салия. После вступления в должность Салия заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся в начале июля после того, как ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.