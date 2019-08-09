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Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

09:55 9.08.2019

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года появилась карта с маршрутом олимпийского огня. На ней российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония много лет оспаривает принадлежность Курильских островов и добивается возвращения четырех островов, называя их своими северными территориями. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа.

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 16:42
Гость: streamer

Демонстративное выражение Японией неуважения к России.
А за что уважать-то нынешнюю Россию?
09.08.2019, 15:43
Гость: Бывает, с таким-то косоглазием...

/
09.08.2019, 14:54
Гость: НАГ

А ничего. Не в первый раз. Утрёмся. Как бы реагировал Китай на подобное бесстыдство? Могу только предположить, что реакция была бы скорой.
Они на уши поставили бы всех! Начиная с МОК. Вот Россия всегда слишком долго "запрягает". Позиция известная - как бы чего не вышло... И классическое:
"Ребята, давайте жить дружно!". Ведь и не поспоришь. Но утереться придётся.
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