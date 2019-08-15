Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

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В Великобритании с 14 августа вступили в силу новые ограничения на поставки в Россию. В частности, со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, пишет РБК со ссылкой на сообщение управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Это решение объясняется опасениями, что при помощи подводных аппаратов Россия может отслеживать и повредить расположенные на дне коммуникационные кабели, соединяющие Европу и Северную Америку. «Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а введенные ограничения должны ослабить эти риски», — говорится в сообщении.

Подводные погружаемые аппараты могут использоваться в разных областях, в том числе при обследовании дна океана, сбора гидрографических данных. В военной сфере такие аппараты могут использоваться в том числе для уничтожения мин.