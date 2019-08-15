]]>
]]>
Главная В мире Новости

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

14:21 15.08.2019
Фото с сайта ucrazy.ru
Материалы по теме:

В Великобритании с 14 августа вступили в силу новые ограничения на поставки в Россию. В частности, со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, пишет РБК со ссылкой на сообщение управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Это решение объясняется опасениями, что при помощи подводных аппаратов Россия может отслеживать и повредить расположенные на дне коммуникационные кабели, соединяющие Европу и Северную Америку. «Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а введенные ограничения должны ослабить эти риски», — говорится в сообщении.

Подводные погружаемые аппараты могут использоваться в разных областях, в том числе при обследовании дна океана, сбора гидрографических данных. В военной сфере такие аппараты могут использоваться в том числе для уничтожения мин.

Темы: Россия, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.08.2019, 15:59
Гость: час тушка

Батискафы не игрушки
Выдать балалайку хрюшке
15.08.2019, 15:48
Гость: Скептик

А что, Россия без этого барахла уже и кабель перерезать не сможет?
Только зачем?
15.08.2019, 15:03
Гость: Прощай «Yellow Submarine»

..
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.