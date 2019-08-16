В Швейцарии найдены неизвестные рисунки Сент-Экзюпери к «Маленькому принцу»

19:19

В Швейцарии обнаружена папка с ранее неизвестными рисунками к повести "Маленький принц", выполненными Антуаном де Сент-Экзюпери, пишет швейцарское издание The Local.



Изображение Handout SKKG_le petit prince

Речь идет о трех эскизах, на которых изображены Маленький принц и лис; удав, который проглотил слона; пьяница, сидящий за столом на своей планете. Кроме того, в папке было найдено стихотворение, иллюстрированное маленьким наброском, и любовное письмо к его жене Консуэло. Эскизы, дата на которых не проставлена, выполнены тушью и акварелью.

Отмечается, что все найденные рисунки находятся в очень хорошем состоянии.

Папка с рисунками была обнаружена в доме основателя Фонда искусства, культуры и истории в городе Винтертур, коллекционера из Цюриха Бруно Стефанини, ушедшего из жизни в прошлом году в возрасте 94 лет. Стефанини, собравший одну из самых больших коллекций предметов искусства в Швейцарии, приобрел рисунки Сент-Экзюпери на аукционе в 1986 году.



Изображение Handout SKKG_le petit prince

"Маленький принц" был впервые опубликован в 1943 году в США. Рисунки для книги были выполнены самим автором. Окончательный вариант рукописи и оригиналы иллюстраций хранятся в Библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке.

К настоящему времени "Маленький принц" издан общим тиражом в 150 млн экземпляров. По количеству переводов книга уступает лишь Библии. Повесть переведена на 360 языков, последний по времени перевод сделан на арабский диалект хассания, распространенный на территории Мавритании и Алжира.