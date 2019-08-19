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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

22:49 19.08.2019
Фото со страницы Civil Aviation Committee в соцсети

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Комитета по гражданской авиации Армении.

На борту находились 173 пассажира, жертв нет.

Инцидент произошел около 21:04 по местному времени (20:04 мск), лайнер задел взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден хвост.

Для расследования происшествия будет создана комиссия, следующий рейс будет выполнять резервный самолет «Победы».

«Есть подозрение на касание хвостовой пятой полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно. Резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса», — сообщили РБК в пресс-службе «Победы», уточнив, что речь идет о Boeing 737-800.

Темы: Армения, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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