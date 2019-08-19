Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину

Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия.

Сибирский лес. Фото с сайта Pixabay.com

Российское Министерство природных ресурсов и экологии обратилось с просьбой к правоохранительным органам Китая включиться в решение проблемы «черных лесорубов», орудующих в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока. «Мне очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России. Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», – заявил руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью, которое в четверг опубликовали «Ведомости». Если Пекин не пойдет навстречу, «у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», предупредил министр.

О том, что практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе, большая часть нелегального экспорта идет в Китай (крупнейший импортер леса-кругляка в мире), и о том, что нужно ввести временное эмбарго до наведения порядка, говорила в феврале и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Да и сам министр Кобылкин, выступая в ноябре прошлого года перед сенаторами, заметил: «Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени».

Но сейчас ситуация изменилась – китайской стороне задан прямой вопрос: «Будете ли сотрудничать?», и если внятного ответа не будет, перспектива запрета экспорта становится реальной.

С одной стороны, дружба двух сверхдержав выходит на новый уровень: КНР в своей военной доктрине ведет речь о стратегическом партнерстве, американцев пугает одновременное появление в небе российских и китайских самолетов и перспектива совместной ПРО. Да и в области экономики положение, казалось бы, лучше некуда – объем двусторонней торговли в этом году превысил 108 млрд долларов, на 8 миллиардов больше запланированного. Это говорит, что китайский бизнес заинтересован в партнерстве с Россией.

Но некоторые виды совместного бизнеса – это нелегальные лесозаготовки. В апреле официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подвел неутешительные итоги 2018 года: «Только по официальным данным Рослесхоза, объем незаконных рубок составил свыше одного миллиона кубометров, а ущерб от них – более 12 млрд рублей. Что интересно, более половины незаконных лесных рубок у нас приходится на Иркутскую область».

Интерес соседей из Поднебесной к этому региону известен. Доля КНР в закупках российской древесины в последние годы превышала 60%. А жителям сибирских и дальневосточных регионов, которые нанимаются на «черные порубки», нужна работа, даже если она находится в теневом секторе.

«У нас вырубают лес не китайцы, его вырубают наши российские преступники, которые действуют в тесной связке с некоторыми российскими правоохранителями и чиновниками», – цитировала «Парламентская газета» заявление главы профильного комитета Госдумы Владимира Бурматова.

Депутат скептически воспринял идею министра Кобылкина полностью запретить экспорт леса в Китай. В самом деле, по данным Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), наша страна зарабатывает на легальном экспорте древесины в КНР около 3 млрд долларов ежегодно. А запрет легального экспорта может наоборот активизировать теневых лесорубов.

Но игнорировать проблему тоже опасно. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отмечает, что «черная» вырубка китайцами российских лесов приводит к серьезным проблемам. Помимо экологической составляющей (деревья важны, например, для удержания грунтовых вод), возникает коррупция. Чтобы скрывать подобные махинации и места незаконных вырубок, могут инициироваться лесные пожары.

В то же время запрет экспорта древесины в Китай мог бы стимулировать ее переработку внутри страны. «В основном мы гоним на экспорт сырье, которое перерабатывается в Китае и стоит затем намного дороже. Раз мы инициируем закрытие границы для этого экспорта, то России необходимо наладить собственную переработку. Намного выгоднее поставлять Китаю продукты переработки, например, стройматериалы. Это колоссальный рынок», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

Китай сильно нуждается в древесине. С этой целью КНР открывает для себя новые рынки, и не только российские. Например, только с Бразилией были заключены многомиллиардные контракты.

На то, что Китай сильно зависит от российской необработанной древесины, указывает и президент РАСПП (Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей) Виталий Монкевич, который напомнил о существующем в КНР запрете на вырубку своих лесов. Однако проблему «черных лесорубов» он назвал исключительно российской. Он убежден, что китайцы помочь решить проблему не могут, разве что поделиться своим опытом смертной казни для коррупционеров.

«Надзорные органы на местах не способны контролировать «черную» вырубку. Это могут быть китайцы, малайцы, немцы. Наш лес незаконно рубится из-за коррупции», – сказал Монкевич газете ВЗГЛЯД.

Монкевич призвал ужесточить контроль в регионах. В качестве примера доходного и легального древесного бизнеса он назвал Свердловскую область, где китайцы покупают вторичное сырье и перерабатывают его в целлюлозу.

«У китайцев сейчас достаточно высокие технологии обработки древесины. Министру Кобылкину следует задуматься о более глубокой переработке древесины на нашей территории. Если мы привлечем китайцев инвестировать в РФ для того, чтобы производить более глубокую обработку, а не просто распиливать лес на доски, сушить их и продавать, то такой опыт сотрудничества будет полезным», – считает собеседник.

Однако для появления в России современных деревоперерабатывающих предприятий понадобится решить несколько задач. Как пояснил Абзалов, необходимо создавать инфраструктуру: строить подъездные пути, найти источники энергии (подобная обработка очень энергоемкая) и оборудование. Причем заводы нужно будет строить в приграничных с Китаем районах, чтобы сокращать транспортные издержки.

«Другой важный фактор – продвижение продукции. Китайские коллеги основную часть рентабельности, то есть наибольшую маржу, привыкли зарабатывать сами за счет переработки», – подчеркнул эксперт, указав, что торговать с Китаем уже обработанной древесиной будет не так просто, как сейчас, отгружая древесное сырье.