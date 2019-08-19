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Появилось видео последствий удара по колонне турецких войск в Сирии

21:43 19.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Обстановка на юге зоны деэскалации «Идлиб» остается сложной.

Террористические группировки, объединенные под командованием «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), несут ощутимые потери в результате успешных действий правительственных войск Сирии.

Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на военный источник.

В сложившихся условиях боевики предпринимают попытки вовлечь в противостояние с правительственными войсками турецкие вооруженные силы.

Так, утром 19 августа севернее города Хан-Шейхун обстрелу подверглась турецкая колонна снабжения, двигавшаяся к наблюдательному посту ВС Турции в районе населенного пункта Мурек провинции Хама. Существует угроза вооруженных провокаций в отношении самого наблюдательного поста и находящихся на нем турецких военнослужащих.

В обстрелах подразделений турецких войск обвиняются сирийские правительственные силы, ведущие бои с террористическими группировками.

Подобными действиями террористы пытаются побудить Анкару оказать давление на сирийское руководство с целью сохранить от разгрома бандформирования, действующие в районе Хан-Шейхун, Тамана, Эль-Латамна.

Как видно на кадрах, взрыв прогремел на значительном удалении от колонны турецких войск, что свидетельствует о постановочности данного провокационного инцидента, авиация так не промахивается, а в случае промаха делает следующий заход на цель.

После происшествия в небе над провинцией Идлиб были замечены разведывательные БПЛА и истребители F-16 ВВС Турции.

Министерство национальной обороны Турции заявило, что решительно осуждает авиаудар «режима Асада, противоречащий договоренностям с Россией». Атака с воздуха по конвою Вооружённых сил Турции якобы унесла жизни трех сирийцев, 12 получили ранения. По всей видимости, речь идет о протурецких боевиках, сопровождавших армейскую колонну.

Также сообщается, что Сирийская армия блокировала путь турецкой военной технике. При поддержке ВКС РФ армейцы выбили террористов с укрепленных позиций на стратегически важном холме Тель-Нимр, блокировав шоссе М-5 «Хама-Алеппо» для турецкого конвоя, направлявшегося в район города Хан-Шейхун.

Данная выгодная военная позиция позволит держать под огнем оккупированный бандформированиями город и проходящую поблизости важную трассу М-5.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.08.2019, 22:03
Гость: В реале

Турция сильнее России на том поле боевых действий. Армия Асада в приципе в расчет не берется.
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