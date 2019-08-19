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Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

19:30 19.08.2019
Стоп-кадр видео
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Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.

Как видно на кадрах, израильских гостей встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Биньямин Нетаньяху, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю.

В конце ролика видно, что чету Нетаньяху встречал мэр Киева Виталий Кличко. 

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT», - приводит «Интерфакс» слова представителей пресс-службы Офиса президента.

Проблемы начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. По данным журналистов, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, пишут «Известия». После этого глава экипажа был вынужден обратиться к ней лично. 

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного полета», — сказал командир.

Темы: Израиль, Украина, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков
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Комментарии читателей
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20.08.2019, 00:04
Гость: если ВСЕ участники этого действа ЕВРЕИ!?

С одной стороны в вашей мысли что-то есть, а с другой -хай потом не обижаются если что. Не всё коту масленица.
При таком-то поведении не удивительно что у них во всех странах были проблемы. Вот кого жизнь и история ничему не учит.
19.08.2019, 23:58
Гость: которая просто бросила его на землю.

Перед этим брезгливо на хлеб посмотрев.
Хамка однозначно! И это жена премьер-министра Израиля!
Какое государство такая и жена премьера!
Сделала она это преднамеренно,чисто местечковый менталитет. То в самолёте истерит, то хлеб на землю бросает. Считает себя крутой. На самом деле опозорила мужа и Израиль.
Или может там у них хамство норма жизни?
19.08.2019, 21:38
Гость: Sans nom -истина и через сарочек проявится,если надо .

Молодец,Сара.
Это каравай иуд.
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