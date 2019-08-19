Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

19:30

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев. А по прилете в украинскую столицу бросила на асфальт кусок традиционного пирога, которым ее вместе с супругом встречали в аэропорту.

Как видно на кадрах, израильских гостей встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Биньямин Нетаньяху, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю.

В конце ролика видно, что чету Нетаньяху встречал мэр Киева Виталий Кличко.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT», - приводит «Интерфакс» слова представителей пресс-службы Офиса президента.

Проблемы начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. По данным журналистов, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, пишут «Известия». После этого глава экипажа был вынужден обратиться к ней лично.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного полета», — сказал командир.