Французский визит Владимира Путина: станет ли Макрон де Голлем?

Либеральная пресса, захлебываясь от возмущения, кричит о предательстве президентом Франции демократических идеалов



Фото с сайта kremlin.ru

В летней резиденции глав Французской Республики, форте Брегансон, прошли переговоры между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

Вопреки обыкновению, к прессе главы государств вышли перед основными переговорами, успев предварительно побеседовать всего несколько минут.

Макрон, впервые с момента начала информационной агрессии коллективного Запада против России в 2014 году, дал понять, что Париж намеревается разморозить отношения с Москвой. И подчеркнул, что считает Россию частью Европы.

«Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока» - приводит слова главы Франции агентство РИА «Новости».

Забавно, но при этом Макрон процитировал самого Путина (в ходе его выступления на «прямой линии» 2014 года) и одного из идеологов «новых правых» Жан-Франсуа Тириара. А также – слегка трансформировал знаменитое высказывание Шарля де Голля о «Европе от Атлантики до Урала». От «классического» неолиберала Макрона слышать это было, по меньшей мере, странно.

Впрочем, французский лидер свой жест достаточно откровенно пояснил: «Я верю в эту европейскую концепцию, я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль. Вы знаете, что у нас есть новые совместные угрозы, будь то ядерная сфера, будь то кибербезопасность и так далее. Мы должны разработать общую повестку дня и общие методы для борьбы, для разрешения данных конфликтов».

Проблем действительно много, и решать некоторые из них без конструктивного диалога с Россией коллективному Западу непросто. И то, что переговорщиком стал именно Макрон – не случайно. Соединенные Штаты при Трампе начали свою, во многом отдельную от европейцев игру. Плюс после активной травли со стороны оппонентов открытый диалог с Москвой американский лидер себе позволить не может.

Политическая карьера Меркель близится к закату. Симпатизирующие России итальянцы считаются «заинтересованными лицами», да и не имеют достаточного веса. Британцы ведут «свою игру» и слишком увлечены решением внутренних проблем.

Поэтому французский лидер получил эксклюзивный шанс «снять сливки» с возобновления отношений с Россией. Вот только как он будет этот шанс реализовывать?

С одной стороны, по словам Владимира Путина, торгово-экономические отношения между Россией и Францией в последнее время уже оживились. А Макрон заявил, что надеется на обстоятельную беседу с российским коллегой и по вопросам европейской коллективной безопасности. Также он признал, что видит «подвижки» в Сирии.

Кроме того, французский президент подчеркнул, что скоро он будет принимать саммит «Большой семерки», на котором планирует обсуждать те же темы, что и в ходе встречи с Владимиром Путиным. Это явно было прозрачным намеком на то, что Париж может выступить в качестве переговорщика России с «Семеркой».

Тему развил журналист, поинтересовавшийся у российского лидера, будет ли в ходе встречи с Макроном обсуждаться вопрос «реанимации» формата G8. Ответь Путин – да, и его французский коллега получил бы свободу для дипломатических маневров. Но российский лидер заявил, что членство в подобных международных структурах не является для России самоцелью.

Самым большим откровением со стороны Макрона стало заявление о том, что попытки изолировать Россию ничем хорошим для Европы не закончатся.

«Все те, кто говорят, что это (сближение) не даст ничего, не оценивают тот факт, что если мы позволим всему идти в этом направлении, мы подтолкнем такую великую державу как Россия либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах» - цитирует Макрона «Новая газета».

От слов Париж, похоже, настроен понемногу переходить к делу. На осень в Москве запланированы франко-русские переговоры с участием министров иностранных дел. Кроме того, не исключен визит Макрона в Сочи.

Вот только все это Россия уже проходила. И в 90-е, когда была «лучшим другом» западных неолиберальных режимов, и в начале 2000-х, когда Владимир Путин, пусть и с обновленных позиций, но все же пытался вести диалог с Западом. Были саммиты, переговоры, членство Москвы в престижных международных структурах, интенсивные экономические отношения...

Что мы получили взамен? Расширение НАТО на восток? Базы и учения на наших границах? Гранты на развитие социальных практик, противоречащих нашим ценностям? Открытую организацию переворота на Украине? Грязь в СМИ? Оскорбления? Западных послов, прибывших поддержать в суде лиц, задержанных в Москве за нарушение российского законодательства?

Шарль де Голль, которого сейчас цитирует Макрон, имел совершенно другие ценности. Он не пытался навязывать Москве свое мнение, а слова подтверждал делом. Лучшим свидетельством его искренности был выход Франции из военной организации НАТО. Видим ли мы что-то сопоставимое со стороны Макрона? Конечно же, нет.

И если наш курс так пугает коллективный Запад, что его лидеры вдруг начали менять риторику, быть может, не стоит от него отклоняться? Не забывая, конечно, ласково улыбаться господину Макрону...