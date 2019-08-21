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Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

07:57 21.08.2019
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
Фото из открытых источников
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Глава США Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежных коллег, которые получили информацию от высокопоставленных источников в американской администрации.

Отмечается, что американский и французский президенты провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. Идея принадлежала Макрону.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формате G8.

Российские парламентарии отнеслись к заявленю Трампа скептически. Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что идея здравая, однако прежде чем говорить о возвращении России в саммит G8, необходимо чтобы США отменили санкции против РФ. 

“Здравая мысль, более того - единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России”, - отметил парламентарий.

В понедельник, 19 августа, состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это как "как самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Франция, Международная политика
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 15:06
Гость: ло пате

"Россия и Китай окончательно объединятся"
китай ни с кем не собирается объединяться. почитай жеминь жибао. да у него есть наверное идеи насчет России, но ... никому они не говорят.
21.08.2019, 13:13
Гость: личный опыт

Лично присутствовал? В прошлый раз "после Австралии" ВВП в Сирии порядок навел и Асада у власти сохранил.
Так что вряд ли найдутся желающие "взять его за грудки". Ну разве что ты...
21.08.2019, 12:57
Гость: Однако

Если Трамп и Макрон приняли это решение, то и другие участники этой группы поддержат. Означает это только одно- те проблемы из-за которых Россия не приглашали в "восьмерку" и в т.ч. Украина, потеряли для запада актуальность и давно не на первом месте в их политическом раскладе.
Украине давно пора смириться с тем, что с ними поигрались и бросили. Украина для мировых лидеров никакой "политик", мелкий "политик".
После того как от Зе добьются выполнения требования МВФ о свободной продаже земли, об Украине вообще забудут.
Не исключаю что запад вообще не будет покупать украинскую землю, а просто заберет ее за долги.
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