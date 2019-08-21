Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

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Глава США Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежных коллег, которые получили информацию от высокопоставленных источников в американской администрации.

Отмечается, что американский и французский президенты провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. Идея принадлежала Макрону.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формате G8.

Российские парламентарии отнеслись к заявленю Трампа скептически. Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что идея здравая, однако прежде чем говорить о возвращении России в саммит G8, необходимо чтобы США отменили санкции против РФ.

“Здравая мысль, более того - единственно верная. Остается лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России”, - отметил парламентарий.

В понедельник, 19 августа, состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это как "как самоцель".

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.