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Данию удивил отказ Трампа от визита в страну из-за Гренландии

17:12 21.08.2019
Фото из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп принял решение отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп выразил желание выкупить Гренландию у Дании. Премьер Фредериксен назвала идею Трампа о покупке крупнейшего в мире острова абсурдной, отметив, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского лидера, запланированному на 2-3 сентября.

Однако Трамп отреагировал на данное заявление, отложив намеченную встречу. "Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", — заявил он.

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита оказалось для датской стороны сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю (Lene Balleby).

«Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — отметила она.

Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а отменить визит, поскольку у датчан «есть другие дела».

Предложение Трампа сочли оскорбительным, а самого президента — безрассудным. Американскому лидеру предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.

Остров Гренландия принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики. Покупка острова бсуждалась с советниками Трампа, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Темы: Дональд Трамп, Дания, США
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 23:25
Гость: "Мы сами грубияны"(О.Бендер)

А как ей ещё его отшить? Надоедливый старик.
Ещё в 19 веке хотели купить Грен. Видимо,уже надоели.
21.08.2019, 23:11
Гость: ГрИнландия.

Ждите с.
21.08.2019, 22:56
Гость: Jeff

Датская премьерша могла сказать, что Гренландия - не для продажи, поэтому обсуждать нечего.
Но она нахамила, назвав предложение Трампа абсурдным.
Если Трумп "абсурден", зачем ей встречаться с ним?
Эти европейские леваки уже совсем забыли,что такое дипломатия.
Кстати, в Гренландии Америка уже много лет арендует землю под свою военную базу.
А у самой Дании есть два с половиной солдата. Зачем им армия? Америка защитит.
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