Данию удивил отказ Трампа от визита в страну из-за Гренландии

17:12

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп выразил желание выкупить Гренландию у Дании. Премьер Фредериксен назвала идею Трампа о покупке крупнейшего в мире острова абсурдной, отметив, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского лидера, запланированному на 2-3 сентября.

Однако Трамп отреагировал на данное заявление, отложив намеченную встречу. "Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", — заявил он.

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита оказалось для датской стороны сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю (Lene Balleby).

«Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — отметила она.

Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а отменить визит, поскольку у датчан «есть другие дела».

Предложение Трампа сочли оскорбительным, а самого президента — безрассудным. Американскому лидеру предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.

Остров Гренландия принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики. Покупка острова бсуждалась с советниками Трампа, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.