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Евросоюз выступил против возвращения России в G8

13:49 22.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС, пишет РИА Новости.

"Приглашение России на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", — заявил он.

По словам дипломата, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Темы: Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 18:15
Гость: антону

ты бы почитал пост внимательно Может тогда понял бы что взболтнули одни люди-Трам и Макрон-а отыгрывают назад -как ты выразился -другие Поясню для особо тупых-каждый высказал свое мнение Впрочем тебе этого не понять -в России такое по определению произойти не может Те кто пытаются высказать свое мнение парятся на нарах
22.08.2019, 18:12
Гость: для русскому

в мне плакать хочется сознавая что такие как ник-русский составляют большинство в России А с такими людьми не то что с колен из грязи лицо не поднимешь
22.08.2019, 17:24
Гость: канада тоже

сырьевая
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