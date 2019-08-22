Евросоюз выступил против возвращения России в G8

13:49

Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС, пишет РИА Новости.

"Приглашение России на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", — заявил он.

По словам дипломата, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.