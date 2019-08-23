США объяснили «нарушение» ДРСМД Россией

11:59

Россия хотела выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще в 2004 году, сообщил Госдеп США в новом докладе по контролю над вооружениями.

Отмечается, что такое желание выражал тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом.

Согласно докладу, в 2006 году Россия была окончательно разочарована в Договоре, а в 2007 году открыто заявляла о желании его расторгнуть, сообщает «Росбалт».

Наконец, в последние годы угрозы у границ России сделали неизбежным нарушение ДРСМД со стороны Москвы, говорится в докладе. В частности, РФ якобы начала испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, одним из примеров которых стала ракета 9M729.

«По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования», - резюмирует Госдеп.

Ранее сообщалось, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Пентагон потребует включить в него новое оружие России. Таким образом, США хотят объединить в одном договоре все сдерживающие факторы СНВ и расторгнутого ранее ДРСМД.