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США объяснили «нарушение» ДРСМД Россией

11:59 23.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Россия хотела выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще в 2004 году, сообщил Госдеп США в новом докладе по контролю над вооружениями.

Отмечается, что такое желание выражал тогдашний министр обороны РФ Сергей Иванов с его американским коллегой Дональдом Рамсфельдом.

Согласно докладу, в 2006 году Россия была окончательно разочарована в Договоре, а в 2007 году открыто заявляла о желании его расторгнуть, сообщает «Росбалт».

Наконец, в последние годы угрозы у границ России сделали неизбежным нарушение ДРСМД со стороны Москвы, говорится в докладе. В частности, РФ якобы начала испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, одним из примеров которых стала ракета 9M729.

«По оценкам США, решение России нарушить Договор о РСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования», - резюмирует Госдеп.

Ранее сообщалось, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Пентагон потребует включить в него новое оружие России. Таким образом, США хотят объединить в одном договоре все сдерживающие факторы СНВ и расторгнутого ранее ДРСМД.

Темы: Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 15:40
Гость: stalker

США объяснили. А они объяснили почему после подписания этого договора мы свои ракеты утилизировали, а американцы, сняв с них боеголовки, стали использовать как ракеты-мишени ? А американцы объяснили, почему после подписания договора СНВ-3 мы свои боезаряды уничтожили, а они складировали глубоко под землей ? А они объяснили, почему после подписания договора о ликвидации химического оружия мы семимильными шагами свои боеприпасы ликвидировали, а они не спешат это делать, ссылаясь на отсутствие (?) средств. Не знаю о чем эти факты говорят. По моему, об их двуличности и лицемерии, а также о нашей глупости (а может быть и о чем то похуже).
23.08.2019, 15:35
Гость: Однако

Что бы убедиться что то что говорят США наглая ложь, не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно проследить цепочку событий и вспомнить народную мудрость, кто громче всех кричит -"держите вора". Сам вор и этот вор- США.
Все прекрасно знают что именно США нарушили договор об РСМД и вышли из него, но сказать об этом прямо могут только по настоящему независимые страны- Россия и Китай.
Остальные или отмалчиваются, чтобы не поиметь неприятности от США, по принципу- как бы чего не вышло, а другие, которые холопы и лакеи США, подхрюкивают господину.
23.08.2019, 15:30
Гость: ???

То что говорит Госдеп наплевать и забыть. Современные политики США настолько деградировали и охамели от безнаказанности, что не пытаются хоть немного придать правдоподобие своей наглой и примитивной брехне.
Эти тупорылые ковбои действительно могут привести мир к ядерной катастрофе.
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