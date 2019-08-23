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В ДНР назвали причины, мешающие Зеленскому закончить войну

16:36 23.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В ДНР назвали три причины, по которым Зеленский не может остановить кровопролитную войну в Донбассе.

Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина отметила, что с момента подписания Минских соглашений Украина не выполнила ни одного пункта.

«Украина никогда добровольно не будет выполнять договоры, подписанные между республиками и ею», - сказала Шишкина.

Она считает, что у Зеленского отсутствует реальная политическая воля на выполнение договорных отношений с ДНР, а также указала на то, что у его команды нет дорожной карты по Донбассу, поэтому все решения принимаются «без какого-либо вектора направленности».

«Мы это видим по высказываниям Зеленского, которые противоречат друг другу», - отметила Шишкина. По ее мнению, Зеленский «врет с экрана», находясь с официальными визитами в Европе.

Также Шишкина заявила об отсутствии согласия внешних кураторов Украины на мир.

Темы: Владимир Зеленский, Донецк, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 21:43
Гость: Доктору

А россия при чем здесь до "повстанцев",которые что- то из штанов достали? Уже в суд вызвали,это хорошо!
23.08.2019, 21:02
Гость: я твердо знаю-

каждый шахтер и тракторист может рассчитать огневые средства для ВОПа, и рассчитать прицельный огонь =Града= с закрытых позиций...И в каждом здании военкомата находятся станции радиоэлектронной разведки и законсервированный =Ураган=...И российский флаг над Донецком-стремление в Украину.
23.08.2019, 20:58
Гость: Атынезналу

Дорогой, эта лапша уже не катит. Даже школьники над этим потешаются.
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