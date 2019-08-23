В ДНР назвали причины, мешающие Зеленскому закончить войну
В ДНР назвали три причины, по которым Зеленский не может остановить кровопролитную войну в Донбассе.
Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина отметила, что с момента подписания Минских соглашений Украина не выполнила ни одного пункта.
«Украина никогда добровольно не будет выполнять договоры, подписанные между республиками и ею», - сказала Шишкина.
Она считает, что у Зеленского отсутствует реальная политическая воля на выполнение договорных отношений с ДНР, а также указала на то, что у его команды нет дорожной карты по Донбассу, поэтому все решения принимаются «без какого-либо вектора направленности».
«Мы это видим по высказываниям Зеленского, которые противоречат друг другу», - отметила Шишкина. По ее мнению, Зеленский «врет с экрана», находясь с официальными визитами в Европе.
Также Шишкина заявила об отсутствии согласия внешних кураторов Украины на мир.