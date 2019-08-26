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Норвегия усомнилась в целесообразности Севморпути

12:54 26.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Норвегия сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведет его проверку на соответствие экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила глава МИД страны Ине Мари Эриксон.

Она отметила, что у Севморпути есть проблемы в отношении поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры.

«Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», — пояснила она.

По ее словам, на данный момент Норвегия не планирует предоставлять порты Шпицбергена в рамках пользования СМП. В российском посольстве в Осло также подчеркнули, что пока трасса проходит в пределах внутренних территориальных вод России, и Норвегия к ее проработке не причастна.

В январе текущего года сообщалось, что в ближайшие пять лет на развитие и поддержку Севморпути потребуется 905,6 миллиарда рублей. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, грузопоток по Севморпути к 2024 году должен достичь 80 миллионов тонн.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, связывающая порты Арктики и крупные реки Северного региона, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.

Темы: Норвегия, Морской и речной транспорт в мире, Морской и речной транспорт в России
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 17:14
Гость: *

Больные люди не понимают, что не следует списывать на иголки вполне еще годные ледоколы, если под них есть задачи, а если "задач нет"(с) - тогда зачем вбухивать бабло в строительство новых, уничтожая вполне еще рабочие? Это же шиза явная!
Ну, или явное "освоение" под распил - тогда все сходится изумительно!
26.08.2019, 17:00
Гость: нужен пример

Что бы Норвегия и другие страны не сомневались,России нужно самой развивать Дальний Восток и показать всему миру как они возят свои товары в Европу по Севморпути.
По другому не получится,ни кто из иностранцев, не захочет потерять свои суда с товарами в ледовитом океане.
26.08.2019, 16:55
Гость: Хмы

Им исчо раньше и Грумант отдали.
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