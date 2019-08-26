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Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

11:09 26.08.2019
Скриншот с YouTube
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Во второй тур выборов президента Абхазии выходит действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера народного собрания Валерия Кварчия.

В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал Хаджимба с 26,6%. Квициния набирал 24,6% голосов. В штабе Квицинии ранее заявили, что он с небольшим перевесом опередил советника министра Олега Аршбу и вышел во второй тур.

"Выборы прошли в спокойной обстановке... уверен, что в результатах выборах отражена воля нашего народа. Окончательный результат покажет второй тур выборов", - сказал Кварчия на брифинге.

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября. 

Темы: Абхазия, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2019, 16:28
Гость: World

Хаджимба то же нормально
Я больше люблю. что бы движение было....
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