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Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit

13:45 28.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Британский премьер Борис Джонсон объявил о приостановлении работы парламента до 14 октября, пишет РИА Новости.

"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций, вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Учитывая тот факт, что парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.

Накануне лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 16:01
Гость: Европеец

Джонсон очень тщеславен - способен на всё. Но в остальном Вы правы.
28.08.2019, 14:54
Гость: грек

Более 60 тысяч одних только законов связывают евросоюз и англию, грек не верит и не допускает, что парламент состоит из сумашедших депетатов, что бы пойти на Brexit,нет и той дурацкой Ельцинской смелости у тёски Бориса Джонсона,что бы за одночасье "ПОРУБИТЬ" по живому жизнь людей, будут тянють "бадагу" пока не откажутся от самой идеи Brexit.
Словом поживём увидим......
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