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Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

07:27 29.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Как рассказал высокопоставленный источник в Белом доме, данное решение вызвано желанием Трампа убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Средства, пока не определится их судьба, будут заморожены. Решить вопрос финансовой помощи должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В этом финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Ранее бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности.

В 2017 году Вашингтон одобрил поставки вооружений Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, американские власти допустили продажу Украине противокорабельных ракет и средств береговой охраны.

Российские власти неоднократно предостерегали от поставок на Украину вооружений. В Москве отмечали, что этот шаг приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки оружия Украине извне помешают реализации Минских соглашений.

Против продажи оружия Киеву также высказывались многие европейские политики, которые называли такие шаги рискованным путем выхода из кризиса.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 15:35
Гость: дядя Сэм понял

Трамп деньги считать умеет и понял,что вооружать незалежную за американские деньги бессмысленно.
29.08.2019, 11:31
Гость: вообще-то

Джавелин, в отличие от других ПТУСов, забирается вверх и бъет сверху в самое уязвимое место бронемашины. Так что активна защита не работает.
29.08.2019, 10:47
Гость: В Киевской Руси коррупция процветала

Воров надо контролировать. Воруют ведь не от голода, а потому что так мама научила.
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