Экс-президент Франции Олланд признал, что мигранты в Европе — оккупанты

17:18

Нынешняя массовая миграция представляет собой замещение коренного населения и тихую оккупацию

Мигранты в Европе. Фото с сайта Pixabay.ru

Самая скандальная книга с неприятной правдой о европейской политике «мультикультурализма» вышла ещё в 2016 году. Но у нас о ней почти никто не слышал. Между тем её главный автор — тогдашний глава Франции Франсуа Олланд. И название на обложке — «Президент не должен такое говорить».

Это серия интервью, которые у него взяли два французских журналиста-расследователя, Жерар Давэ и Фабрис Ломм. Оба на тот момент работали в светоче либерализма — газете «Монд». Видимо, потому их предложение о серии бесед Олланд с готовностью принял. Крупные западные СМИ ведь всегда напишут как надо, рыбку из пруда не выплеснут. Вот президент и наговорил им на ещё один срок (только, пардон за шутку, уже не в Елисейском дворце).

Потому что его главное откровение до сих пор вслух не произносили, по крайней мере, на таком уровне. Нынешняя массовая миграция (преимущественно мусульман с уклоном в радикальный исламизм) представляет собой замещение коренного населения и тихую оккупацию. Правда, об этом уже много лет предупреждали все консервативные европейские политики и журналисты — но на них лишь вешали ярлык «фашистов и маргиналов».

Тогда как Олланд сказал честно и прямо: вся элита ЕС давно уверена, что политика насаждения мультикультурализма безнадёжно провалилась. Что попытка интеграция миллионов мигрантов оказалась безуспешной и обернулась социальной катастрофой. Что всё новые массы «новых европейцев» интегрироваться уж точно не будут и не собираются. И что надо поступить наоборот: «приспособить под беженцев» всё кореннoе европейское населениe.

Этакая интеграция с другим знаком: не «новых европейцев» учим демократии и языку Паскаля или Шиллера — а коренное население «интегрируем» в нормы шариата, бесправия женщин и других замечательных особенностей стран происхождения беженцев.

К чему это приведёт — два года спустя сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, анонсируя собственную отставку из-за бессилия поменять ситуацию: «Пока ещё нам удаётся уживаться [с мигрантами] бок о бок. Но очень скоро мы окажемся лицом к лицу…».

Что ж, тут он был даже слишком оптимистичен. Не «скоро» — а УЖЕ СЕЙЧАС. В Париже и Марселе, Лондоне и Мадриде, Стокгольме и Баден-Бадене, Риме и Брюсселе есть отдельные улицы и целые районы, кудa не только не повезут туристов, но и с некоторых пор избегают заезжать неотложки, пожарные и полиция. Моленбек в Бельгии, Ринкебю в Швеции, а во Франции — целый департамент Сен-Дени.

В русской прессе их называют гетто. Из таких кварталов десятилетиями уезжали местные жители, уступая место мигрантам. Даже в западные СМИ оттуда иногда прорываются короткие заметки. О вполне себе действующих на французской территории законах шариата и практиках женского обрезания.

О сaлафистских мечетях, где проповедники открыто призывали к джихаду и физическому убийству «неверных». О насильственных браках с восьмилетними девочками и открытой полигамии, позволяющей массово надувать соцобеспечение, получая всё новые пособия. О найденных складах оружия и запрещённой исламистской литературы…

В ответ интеллектуальная публика и респектабельные политики говорят о «некоторых издержках культурных нестыковок», призывая «не разжигать межнациональную и межрелигиозную ненависть». Следует, мол, подождать. Oно само пообвыкнется, рассосётся.

Однако — не рассосалось.

К концу летних отпусков французская пресса радует читателей «небывалым подъёмом преступности»: в стране 248 убийств с мая по июль. Испанские газеты провозгласили столицу толерантности, Барселону, «городом-победителем по части криминальных происшествий»: 120 преступлений на 1000 жителей.

21 августа американское посольство в Испании официально обратилось к гражданам США, взывая к бдительности и предупреждая о «резко возросшем числе случаев вооружённых нападений и насилия» в барселонском туристическом раю.

Этим летом в Барселоне пострадал даже посол Афганистана: «в результате вооружённого нападения лишился наручных часов и получил несколько травм разной степени тяжести». А южно-корейской чиновнице всего несколько недель назад повезло гораздо меньше: «скончалась вследствие ударов, полученных при нападении с целью ограбления».

Как видно, подобные случаи в европейских городах происходят отнюдь не в злачных местах и неблагопoлучных кварталах, НЕ в гетто. А во вполне благоустроенных туристических районax.

То есть никакое «разделение на хорошие и плохие кварталы», чем тешил себя Олланд, уже не работает.

Считаете всё это «кремлёвской пропагандой»? Что ж, если вы по собственному хотению или волей случая окажетесь в любом крупном европейском городе — непременно посетите не только его исторический центр, но и окрестности, и пригороды, старые промышленные (а ныне депрессивные) районы. Но лучше сделайте это, не выходя из автомобиля, заблокировав дверцы и закрыв стёкла, особенно, когда останавливаетесь на светофорах.

Или просто сверните с центральной «улицы бутиков» в любой из переулков, ведущий в городские недра. И побродите по городскому дну. Только не заходите слишком далеко и не зевайте слишком широко.

Масса впечатлений гарантирована.

Автор - Елена Кондратьева-Сальгеро