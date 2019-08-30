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Трамп отказался от поездки в Польшу из-за урагана

13:31 30.08.2019
Фото с сайта donaldjtrump.com
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Дональд Трамп отменил визит в Польшу в связи с надвигающимся на Флориду ураганом «Дориан». Об этом президент США заявил журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

«Для меня очень важно быть здесь. Ураган, судя по всему, может оказаться очень серьезным», — сказал Трамп.

Он заявил, что предупредил президента Польши Анджея Дуду об отмене своего визита. По словам Трампа, вместо него в Польшу поедет вице-президент Майкл Пенс.

Дональд Трамп должен был прибыть в Польшу 1 сентября на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Президента России Владимира Путина на эти мероприятия не пригласили. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что его присутствие было бы неуместно, поскольку Россия «применяет вооруженную агрессию в отношении соседей».

Из-за приближения урагана «Дориан» во Флориде ввели чрезвычайное положение. Ураган подойдет к восточному побережью штата 2 сентября. Ожидается, что он станет самым сильным для этого региона с 1992 года.

Темы: Дональд Трамп, Польша, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 23:14
Гость: Юляша

То,что решил не ехать к пакостливым пшекам - это хорошо.Но при чем тут ураган ???Транп что,ураган способен "разогнать руками" ??:))
Или без него прямо никак ?
30.08.2019, 22:52
Гость: Нет

На самом деле Трамп не поедет из-за солидарности с Лукашенко.
30.08.2019, 22:02
Гость: Бывает и такое. Россия+++

Перед выборами Трамп ус...
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