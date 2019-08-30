В Сирии схватили одного из самых известных боевиков

15:01

В плен к сирийским курдам попал один из самых известных боевиков террористической организации "Исламское Государство" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ), пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что речь идет о бельгийце Ануаре Хаддуши, известным также под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Позднее он получил прозвище Палач из Ракки: его подозревают в убийстве более сотни жителей города.

"В настоящее время он содержится в тюрьме "Сирийских демократических сил" после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес курдскими силами", — цитирует агентство сообщение сирийских СМИ.

Федеральная прокуратура Бельгии также подозревает Хаддуши в финансировании терактов в Париже и Брюсселе.

Пока неизвестно, где будут судить террориста: в Сирии, Бельгии или Франции.