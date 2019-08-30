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В Сирии схватили одного из самых известных боевиков

15:01 30.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В плен к сирийским курдам попал один из самых известных боевиков террористической организации "Исламское Государство" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ), пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что речь идет о бельгийце Ануаре Хаддуши, известным также под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Позднее он получил прозвище Палач из Ракки: его подозревают в убийстве более сотни жителей города.

"В настоящее время он содержится в тюрьме "Сирийских демократических сил" после того, как был арестован вместе со своей женой Жюли Маес курдскими силами", — цитирует агентство сообщение сирийских СМИ.

Федеральная прокуратура Бельгии также подозревает Хаддуши в финансировании терактов в Париже и Брюсселе.

Пока неизвестно, где будут судить террориста: в Сирии, Бельгии или Франции.

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 21:15
Гость: stirlitz

Судить? да ну???? А я думал его к нам в германию отправят, тут он расскажет тупым немецким чиновникам, что он бедный несчастный беженец, который сбежал от войны, потому что его хотели убить...
30.08.2019, 16:52
Гость: Ray Bloom

Колыма - самое место.
30.08.2019, 16:07
Гость: Наконец-то

про сирию, а то все про украину, да про украину.
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