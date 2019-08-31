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В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

12:58 31.08.2019

В Донецке на Аллее героев открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко. Мероприятие посетили представители властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, родственники и вдова Захарченко.

© Фото: ТРК "Звезда"

Рядом с главным постаментом, на котором находится бюст бывшего главы республики, установлена табличка с его цитатой, сообщает телеканал "Звезда". Захарченко завещал жить свободным, поступать по совести и относиться ко всему справедливо. 

"Александр Владимирович Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя эту тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели и задачи, и ровно так мы собираемся поступать",- сказал присутствовавший на церемонии открытия памятника глава ДНР Пушилин.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате совершенного в центре города теракта. Когда он вместе с несколькими соратниками зашел в кафе неподалеку от своего дома, в нем раздался мощный взрыв. В ФСБ РФ отреагировали на случившееся и заявили, что главными подозреваемыми являются украинские спецслужбы.

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 21:23
Гость: вспомнилось

После революции Мейдзи в Японии император издал указ, в соответствие с которым Японии, чтобы общаться с другими государствами, нужно всегда уяснять истинное значение слов. Ну, до этого тут, похоже, не доходят. Какие "бандеровцы", болезные? А применимо ли понятие "глава государства" к Захарченко А.? Кстати, человеку, безусловно, заслуживающему уважение. Но достаточное ли это основание считать его главой государства? И есть ли само государство? Даже непризнанное? Скажем, в Абхазии оно есть, наверно, и в Приднестровье, а в Донбассе?
31.08.2019, 16:38
Гость: Зоя

Расстреляла его из пулеметов группа наемников, а после теракта границу с Украиной никакая группа не пересекала.
Вот ведь странно! Они же испариться не могли?
Значит, ушла эта группа вместе с оружием в глубь России.
Но ее почему-то искать не стали.
Отгадайте с одного раза - Почему?
31.08.2019, 16:35
Гость: в Ад

терорист попал. Там деньги не помогут.
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