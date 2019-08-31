В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

12:58

В Донецке на Аллее героев открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко. Мероприятие посетили представители властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, родственники и вдова Захарченко.

© Фото: ТРК "Звезда"

Рядом с главным постаментом, на котором находится бюст бывшего главы республики, установлена табличка с его цитатой, сообщает телеканал "Звезда". Захарченко завещал жить свободным, поступать по совести и относиться ко всему справедливо.

"Александр Владимирович Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя эту тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели и задачи, и ровно так мы собираемся поступать",- сказал присутствовавший на церемонии открытия памятника глава ДНР Пушилин.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате совершенного в центре города теракта. Когда он вместе с несколькими соратниками зашел в кафе неподалеку от своего дома, в нем раздался мощный взрыв. В ФСБ РФ отреагировали на случившееся и заявили, что главными подозреваемыми являются украинские спецслужбы.