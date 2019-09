Жертвами пожара на судне в Калифорнии стали более 30 человек

Более 30 человек погибли в результате возгорания на судне в Калифорнии. На место пожара были отправлены несколько команд спасателей. Об сообщил телеканал Fох News со ссылкой на сотрудников пожарного департамента.

Возгорание началось 2 сентября на борту корабля недалеко от острова Санта-Крус в Тихом океане. На место происшествия прибыли специалисты спасательных служб. Отмечается, что в воде могут находиться около 30 пассажиров.

«Членов экипажа удалось спасти (один получил незначительные травмы), работа по эвакуации оставшихся пассажиров продолжается», — сказано в сообщении.

Как пишет телеканал KTLA со ссылкой на местных чиновников, в результате ЧП погибли порядка 34 человек. В службе береговой охраны эту информацию пока не подтвердили.

По информации Mirror, пожар вспыхнул рано утром. Спасателям удалось эвакуировать пятерых членов экипажа. Пострадавший получил перелом ноги. Остальные люди считаются пропавшими без вести. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пламя на борту судна.

#CommercialBoatFire- The 75’ Conception, based in Santa Barbara Harbor, caught fire early 9/2 while anchored off Santa Cruz Island, multiple agencies responded. 5 people were rescued and 34 are missing. **Media ONLY Contact Lt. Eric Rainey/SBSheriffs 805-886-7440** pic.twitter.com/2tIYpzuRWA

— SBCFireInfo (@EliasonMike) 2 сентября 2019 г.