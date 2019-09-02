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Жертвами пожара на судне в Калифорнии стали более 30 человек

17:14 2.09.2019
Изображение Google Maps
Изображение Google Maps

Более 30 человек погибли в результате возгорания на судне в Калифорнии. На место пожара были отправлены несколько команд спасателей. Об сообщил телеканал Fох News со ссылкой на сотрудников пожарного департамента.

Возгорание началось 2 сентября на борту корабля недалеко от острова Санта-Крус в Тихом океане. На место происшествия прибыли специалисты спасательных служб. Отмечается, что в воде могут находиться около 30 пассажиров.

«Членов экипажа удалось спасти (один получил незначительные травмы), работа по эвакуации оставшихся пассажиров продолжается», — сказано в сообщении.

Как пишет телеканал KTLA со ссылкой на местных чиновников, в результате ЧП погибли порядка 34 человек. В службе береговой охраны эту информацию пока не подтвердили.

По информации Mirror, пожар вспыхнул рано утром. Спасателям удалось эвакуировать пятерых членов экипажа. Пострадавший получил перелом ноги. Остальные люди считаются пропавшими без вести. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пламя на борту судна.

Темы: США, Кораблекрушения и происшествия на воде, Пожары и возгорания в мире
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 00:12
Гость: Наверное это горе,

но у меня не вызывает жалости так называемая американская нация, которая миллионами уничтожает других людей.
Больше всего я ненавижу мразь обогащающуюся в РФ, а пригревшуюся в стране обезьян.
Певуны-соплисты, изо всей этой шоблы, на первом месте.
Эмигранты!
Обратите внимание, как это звучит!
Что-то отдалённое, не повезло с судьбой, вроде как тоска (не будем уточнять по чём), Родина не та, сопли ниже колен и т.п.
По мне это подонки!
Грубое слово, может кому то покажется, что даже жестокое (не исключаю возможности, что кто то любит Родину)
Но я их, всех, не на вижу и презираю!
02.09.2019, 18:00
Гость: le docteur

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