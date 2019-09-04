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Боевики предприняли попытку атаковать российскую военную базу в Сирии

07:04 4.09.2019
Фото с сайта militarycolumnist.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Несколько ракет, выпущенных во вторник по российской военной базе "Хмеймим", перехвачены российскими системами ПВО, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что после перехвата ракет российские системы ПВО сбили несколько беспилотников. 

Беспилотники пытались приблизиться к военной базе из района на северо-западе Сирии, который находится под контролем террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии (запрещена в России).

В ходе атаки на базе сработали сирены воздушной тревоги. Также возле расположенного неподалеку от базы города Джабла были слышны сильные взрывы.

Это первая за сентябрь попытка боевиков атаковать базу "Хмеймим": в предыдущий раз они предприняли атаку на базу в середине августа.

Темы: Россия, Сирия, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 14:45
Гость: Коментарий

Кто же мешает нанести по базе боевиков уничтожающий ракетно бомбовый удар? Или ждут пока наконец боевики достигнут цели? Пусть берут пример с Израиля, там только пуля пролетела а авиация тут же наносит бомбовый удар. Не надо боятся что там скажут в лондоне, они уже столько вреда нанесли России что 10 англий не расщитаются
04.09.2019, 14:35
Гость: Беглому

вот Вы и сбежали, судя по нику, а ВКС России пуска остаются они там нужнее
04.09.2019, 13:08
Гость: Беглый

Как же так?!
Уже три раза парад был, сам главнокомандующий приказ дал, очень напоминает перемогу.
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