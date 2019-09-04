Боевики предприняли попытку атаковать российскую военную базу в Сирии

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Несколько ракет, выпущенных во вторник по российской военной базе "Хмеймим", перехвачены российскими системами ПВО, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что после перехвата ракет российские системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Беспилотники пытались приблизиться к военной базе из района на северо-западе Сирии, который находится под контролем террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии (запрещена в России).

В ходе атаки на базе сработали сирены воздушной тревоги. Также возле расположенного неподалеку от базы города Джабла были слышны сильные взрывы.

Это первая за сентябрь попытка боевиков атаковать базу "Хмеймим": в предыдущий раз они предприняли атаку на базу в середине августа.