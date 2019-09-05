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Палата общин одобрила законопроект о запрете жесткого «Брекзита»

09:02 5.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Палата общин — нижняя палата британского парламента — одобрила законопроект о запрете жесткого «Брекзита». Об этом сообщает BBC News.

Документ обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке «Брекзита» с 31 октября до 31 января 2020 года, если британский парламент не одобрит сделку с Брюсселем до середины октября.

За законопроект проголосовали 327 депутатов, против — 299. Теперь он будет направлен в Палату лордов.

После принятия законопроекта Борис Джонсон предложил депутатам 15 октября провести досрочные парламентские выборы. «Страна должна решить, кто должен поехать в Брюссель и разобраться в этом — я или лидер оппозиции (речь идет о лидере Лейбористской партии Джереми Корбине)», — заявил Джонсон.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта, но британский парламент несколько раз отклонил проекты соглашения между Лондоном и Брюсселем. Из-за этого премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку, а «Брекзит» отложили до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон считает, что Великобритания не должна больше откладывать выход из ЕС, даже если сделку не удастся заключить до 31 октября. Накануне Джонсон потерял большинство в парламенте. Против его стратегии выступают не только лейбористы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.

Темы: Brexit, Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 14:07
Гость: Mr Bean

Понять, что происходит в Великобритании не просто, тем более, что британцы сами многие не понимают ситуацию. Надеется на разъяснения СМИ тоже глупо. Мои друзья и соседи, да и я сам не очень интересуюсь этой темой, но, прожив в Англии 25 лет, знаю, что британцы очень не любят перемен, тем более серьезных. С горяча проголосовав за Brexit, они быстро сообразили, что сделали что-то не то, и если объявят новый референдум, уверен, что все вернется на круги своя. За выход из ЕС была в основном Англия и часть Уэльса. Лозунг, который я слышал много лет "Мы с Европой, но не под Европой". Шотландия проголосовала против, и в случах выхода ВБ из ЕС, в свою очередь грозится выйти из ВБ. Республика Ирландия тоже не хочет выходить из ЕС, а у британцев и ирландцев есть общая сухопутная граница, вот тут и начались проблемы. Поставить забор между Республикой Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, не получается. К тому же ЕС потребовал от ВБ отступные в размере где-то 35 мрд евро, если не ошибаюсь. Консерваторы платить такую сумму не хотят, это скажется на социалке. Замаячил визовой режим с ЕС, и пошло-поехало. Думаю все будет так, как я написал на форуме сразу после референдума, поорут, пошумят и все останется как есть. Хотя никто точно предсказать ничего не может. Еще и Трамп может влезть со своими "советами". Поживем, - увидим.
05.09.2019, 12:00
Гость: Европеец

Будем считать Ваш пост неудавшейся попыткой понять что происходит в Британии.
...
А теперь моё мнение.
Джонсон - авантюрист.
С 2014 года продавливал уход Британии без отвественности за форму.
Потом критиковал Мэй за плохой договор.
Ему Бриты поверили и поставили вместо неё. Но он не предложил для нового договора вообще ничего и наивно надеялся, что просто уведёт Британию без договора.
Его вычислили даже его соратники и перешли к оппозиции.
...
Ожидалось, что в палате Лордов его поддержат. Но лорды тоже не идиоты - они поняли, что одна вещь это дать Джонсону шанс и совсем другая - отвечать за то, что его не остановили когда начнётся хаос.
...
Всё просто. Теперь ему ясно сказали : «Критиковал Мэй ? Докажи что сможешь сделать лучший договор».
05.09.2019, 10:48
Гость: Наглосаксы

настолько изолгались, что уже сами не понимают что происходит. Бордель в королевской вотчине.
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