Российского топ-менеджера обвинили в краже секретов для двигателя для МС-21

В Италии по запросу США задержан топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации

Итальянская полиция по запросу США задержала в Неаполе директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова.

Александр Коршунов. Фото с сайта aviacenter.org

Российский 57-летний топ-менеджер обвиняется в краже продуктов интеллектуальной деятельности и документов американской компании General Electric. Похищенную информацию Россия намеревалась использовать для проекта ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 тонн).

В рамках этой программы российские специалисты создают двигатель для новых среднемагистральных самолетов МС-21, а также исследуется возможность создания промышленных газотурбинных установок на базе двигателя, передает РБК.

В ОДК сообщили, что Коршунов прилетел в Неаполь на отдых. В аэропорту ему предъявили выданный США ордер на арест и задержали.

По версии следствия, Коршунов имел неформальные отношения с руководством итальянского оборонного холдинга Avio Aero, который принадлежит американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric, передает ФАН.

Таким образом, Коршунов намеревался в Неаполе вступить в контакт Маурицио Паоло Бьянки – представителем руководящего состава итальянского производителя двигателей гражданского и военного назначения с целью получения иностранной документации, передает «Фонтанка».

«Александру Юрьевичу Коршунову, которому 57 лет, и Маурицио Паоло Бьянки, которому 59 лет, предъявлены обвинения 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя», — приводит РИА «Новости» сообщение министерства юстиции США.

По словам американских правоохранителей, Бьянки нанимал бывших и действующих работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы, касающейся вспомогательной коробки приводов двигателей.

«Во время консультирования работники предположительно использовали торговые секреты, принадлежащие GE Aviation для написания технических отчетов», — указывается в американском отчете.

Посольство России в Италии уже направило дипломатов к заключенному, передает НСН.

«30 августа в аэропорту Неаполя арестован гражданин России А.Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина», — сообщается в твиттере МИД России.

Руководство компании-работодателя задержанного, которому грозит 10 лет заключения, также заявило о том, что занимается этим делом.

«Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку. Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности. Будут предприняты исчерпывающие меры, чтобы добиться возвращения нашего сотрудника домой», — описали ситуацию в самом «Ростехе».

Ситуация уже прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. По его словам, задержание российских специалистов по запросу американских госорганов — очень плохая практика, которая осложняет межгосударственные отношения.

«Отчасти это связано и с конкурентной борьбой. Например, в сфере авиастроения. Я уже говорил, у нас очень хороший появляется самолет, очень хороший, конкурентоспособный, среднемагистральный МС-21. Он — явный конкурент «Боинга»-737. Но взяли и внесли в санкционный список изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне», — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что ОДК сама сделала новый российский двигатель — первый подобный российский высокотехнологичный продукт за последние 28 лет.

«Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами. Теперь якобы американские наши друзья утверждают, что какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Но если они украли, пускай с ними разбираются, но то, что они украли — нам ничего не нужно, потому что у нас все сделано своими руками и своей головой, головой наших специалистов. Поэтому я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции», — добавил Путин.

Коршунов имеет два высших образования — Московский энергетический институт и Дипломатическая академия МИД СССР. Также проходил обучение в Высшей школе экономики по программе «Управление реформируемыми предприятиями оборонно-промышленного комплекса».

Имеет степень MBA Венского университета экономики и бизнеса. Владеет английским, французским и турецким языками. С начала 90-х годов работал в МИД России. Затем – в руководстве ряда военно-технических предприятий. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ряде информационных ресурсов Александр Коршунов упоминается как спикер, отвечающий за подготовку «комплексной целевой программы развития авиационного и морского двигателестроения до 2025 года с учетом анализа разработки аналогичных программ в США, Франции, Великобритании», передает «Коммерсант».