]]> ]]>
Главная В мире Новости

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

19:09 7.09.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

В Минске идут переговоры об отводе в два этапа сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, встречая вернувшихся из России заключенных.

Зеленский также выразил надежду, что в итоге Украина «вернет не только людей, но и территории».

«Мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск [в Донбассе] двумя этапами: сначала Золотое — Петровское (название поселков в Донбассе. — Ред.), а потом — разведение по всей территории, и потом прекращение огня по всей территории и прекращение войны», — цитируют «Известия» Зеленского.

Также он отметил, что на втором этапе предстоит «серьезная работа», результатом которой станет освобождение и возвращение всех украинцев.

По словам Зеленского, во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным 7 сентября была достигнута договоренность о совместной работе в течение месяца. Президент Украины отметил, что он и его русский коллега сделали всё обещанное, не изменяя по ходу договоренности.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.09.2019, 21:37
Гость: Юляша

Как говорится:
-крути педали,пока не накидали...хватит уже своих же сограждан убивать только за то,что они ненавидят бендеру.
07.09.2019, 21:25
Гость: советский

Будем надеяться, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Любая война должна когда-нибудь заканчиваться.
07.09.2019, 21:03
Гость: Фомой не звали

Но я не верю.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.