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В Абхазии признали состоявшимся второй тур президентских выборов

17:57 8.09.2019
Флаг Абхазии. Стоп-кадр с tvc.ru
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ЦИК Абхазии признал выборы президента республики во втором туре состоявшимися.

Явка избирателей на 15:00 составила 38,41%, сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии республики Елена Лабахуа.

В соответствии с абхазским законом о выборах президента, порог явки во втором туре составляет 25%, пишет "Интерфакс".

Первый тур выборов главы республики состоялся 25 августа. Было зарегистрировано девять кандидатов. По его итогам во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба, получивший поддержку 23,85% избирателей, и руководитель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, набравший 21,9 % голосов. В первом туре явка составила 66,55%.

Оба кандидата в воскресенье уже проголосовали на избирательных участках.

Темы: Выборы в мире, Абхазия
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 22:51
Гость: Андрей

И ещё много на чей. И что с того?
08.09.2019, 20:01
Гость: Интересно

Флаг Абхазии похож на американский.
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