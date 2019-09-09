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Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США

23:37 9.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.

Как пишет Лента.ру, Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» обратил внимание, что в сентябре 2017 года заметку об исчезновении Смоленкова опубликовало издание Daily Storm.

В статье американского издания говорилось, что Смоленков с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию 14 июня 2017 года, после этого их никто не видел. Встреча Трампа, Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка состоялась за месяц до этого в Белом доме.

6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве. Daily Storm сообщал, что Смоленков ранее работал в российском посольстве в США и аппарате правительства.

Авторы Telegram-канала предполагают, что отозванным из Москвы американским агентом мог оказаться Смоленков, «который решил "дернуть" за бугор вместе со всей своей семьей (…) после того, как что-то под его креслом начало подгорать».

9 сентября CNN сообщил, что США забрали своего информатора из России, который был источником наивысшего уровня в российском правительстве. Это якобы было сделано из опасений, что Трамп мог способствовать его разоблачению.

Источник «Коммерсанта» в российском МИД назвал информацию бредом и паранойей.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, США, Разведка и шпионаж в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 10:09
Гость: иван з.

В США, штат Мэриленд, есть городишко Солсбери. Там и надо искать гада.
10.09.2019, 10:01
Гость: гнус

Ничего необычного в вербовках чиновников и наличии "кротов" в Кремле-НЕТ!Оные были всегда(яковлев,при "горбатом",к примеру)! Другое дело ,при "питерских","конторские" стали еще более "бизнесменами", включая "разбой" и сплошь коррумпированной службой, начиная с отбора и выпуска "отжимальщиков" и прохиндеев. Отсутствие контроля ,"круговая порука", безнаказанность этому способствует и сегодня. "Каков поп,.....".
10.09.2019, 09:47
Гость: да-да

похоже власть поторопилась с раскрытием личности. Известные приемы лже-пропаганды используемые троцкистами
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