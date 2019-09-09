Победу на президентских выборах в Абхазии одержал Рауль Хаджимба

22:00

Главой Абхазии избран Рауль Хаджимба в результате второго тура выборов президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК Абхазии.

По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, Хаджимба набрал 47,39% голосов. У оппозиционного кандидата Алхаса Квициния — 46,17%.

Всего в голосовании приняли участие 83 963 избирателей, что составляет 65,99% от имеющих право голоса. По уточненным данным, против всех проголосовали 3 155 человек, однако эта цифра никак не влияет на итоги голосования.

Квициния настаивает, что для победы Хаджимба должен был набрать больше, чем сумма голосов за Квицинию плюс голоса против всех.

"Если кто-то недоволен результатами, он имеет три дня после оглашения официальных результатов, чтобы оспорить их в Верховном суде Абхазии", — пояснил Гогия.

Он отметил, что результаты выборов были утверждены 13 членами ЦИК. Еще один сотрудник комиссии не смог принять участие в заседании.

Квициния заявил, что 10 сентября подаст иск в суд по результатам второго тура выборов.