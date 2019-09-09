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Победу на президентских выборах в Абхазии одержал Рауль Хаджимба

22:00 9.09.2019
Рауль Хаджимба
Фото с сайта parfumer.msk.ru
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Главой Абхазии избран Рауль Хаджимба в результате второго тура выборов президента республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК Абхазии.

По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, Хаджимба набрал 47,39% голосов. У оппозиционного кандидата Алхаса Квициния — 46,17%.

Всего в голосовании приняли участие 83 963 избирателей, что составляет 65,99% от имеющих право голоса. По уточненным данным, против всех проголосовали 3 155 человек, однако эта цифра никак не влияет на итоги голосования.

Квициния настаивает, что для победы Хаджимба должен был набрать больше, чем сумма голосов за Квицинию плюс голоса против всех.

"Если кто-то недоволен результатами, он имеет три дня после оглашения официальных результатов, чтобы оспорить их в Верховном суде Абхазии", — пояснил Гогия.

Он отметил, что результаты выборов были утверждены 13 членами ЦИК. Еще один сотрудник комиссии не смог принять участие в заседании.

Квициния заявил, что 10 сентября подаст иск в суд по результатам второго тура выборов.

Темы: Выборы в мире, Абхазия, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 08:51
Гость: Титус

В первом туре было три кандидата и все трое набрали равное, в пределах статистической погрешности, количество голосов. Во втором туре мы видим то же самое. Это значит, что в Абхазии сейчас нет сильного авторитетного лидера, внутриполитическое положение там шаткое и чревато осложнениями.
10.09.2019, 07:46
Гость: le docteur

\ Победитель ОБЯЗАН набрать 50 % + 1 голос...
Победитель никому ничего не обязан! Кого Кремль назначит - тот и победил...
09.09.2019, 23:45
Гость: Ceburec

Очевидно,что проиграли ОБА кандидата и надо назначать новые выборы БЕЗ участия этих кандидатов.Это азбука.Победитель ОБЯЗАН набрать 50 % + 1 голос...
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