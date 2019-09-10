Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

17:42

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям. Это решение не позволит российской компании отказаться от транзита через Украину с 2020 года. Об этом в своем Twitter сообщили в Минэнергетики Польши.

«Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года «Газпром» мог пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016-м ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за этого Киев может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки. Решение Еврокомиссии позволило «Газпрому» увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. Украина и Польша выступили против этого из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу.

Глава Минэнергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограничения на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока», что, по словам министра, снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который мог бы нанести удар и по другим государствам региона, в том числе по Польше.