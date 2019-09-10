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Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

17:42 10.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям. Это решение не позволит российской компании отказаться от транзита через Украину с 2020 года. Об этом в своем Twitter сообщили в Минэнергетики Польши.

«Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года «Газпром» мог пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016-м ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за этого Киев может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки. Решение Еврокомиссии позволило «Газпрому» увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. Украина и Польша выступили против этого из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу.

Глава Минэнергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограничения на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока», что, по словам министра, снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который мог бы нанести удар и по другим государствам региона, в том числе по Польше.

Темы: Польша, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 22:26
Гость: Как вариант

А ежели крым.татары находящиесямв в эмиграции взорвут, просверлят дырку ,наконец забъют тряпками трубу на Укр.рог.копыта газ? Тогда как ?
10.09.2019, 22:16
Гость: русский из Украины.

Тут какой-то дурак непонятно чему радуется, сплошные оскорбления в адрес соседней страны изрыгает.В РосСМИ это поощряется, но сразу за этим следует визг о "русофобии". По большому счету, с точки зрения перспектив, это не самое лучшее решение для Украины. Прекращение транзита полностью заставило бы самих украинцев решать вопрос газоснабжения. Достоверные запасы только природного газа позволяют увеличить его добычу, минимум, в полтора раза. Добываемого же вполне хватит для удовлетворения нужд ЖКХ.Необходимые объемы для промышленности ,ну, пришлось бы закупать и поставлять в реверсном режиме. Только не "понарошку", а всерьез. А так, снова ожидания поступления долларов за транзит, да еще от РФ, а не от ЕС. А, значит, снова будет отложено восстановление прежних объемов добычи (хотя бы до половины от уровня 70-х - 65-67 млрд.кубов).
10.09.2019, 22:05
Гость: ABCD

Рухнул ещё один миф о великом многоходовщике.
К построенной РФ за деньги РФ трубе запад разрешает или нет подключатся самой России...
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