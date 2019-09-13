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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «оскорбительных» слов Мединского

18:39 13.09.2019
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Дипломату из России заявили, что вопрос о памятнике Коневу — это внутреннее дело Чехии, и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигания страстей», пишет РБК.

В российском посольстве заявили, что отвергли претензии МИД Чехии. «Что касается якобы «чрезмерной реакции» в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться», — говорится в сообщении дипмиссии.

Россия возражает против переноса памятника, а реализацию таких планов будет рассматривать как «ненадлежащее выполнение» Чехией обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами, добавили дипломаты.

12 сентября совет района Прага-6 одобрил перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев, вместо него решили установить мемориал освобождению Праги. Мединский заявил, что памятник поставили «благодарные жители Праги». «А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба», — сказал министр.

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с переносом памятника позором для страны, заявив, что Конев — символ воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии. Старосту района Прага-6 он охарактеризовал как человека, «у которого отсутствует стабильность во взглядах».

Темы: Владимир Мединский, Чехия, Исторические памятники в мире, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 00:12
Гость: Как откуда

От
Вас,
Наивный.
Расплодили наивных, панимащь
13.09.2019, 21:24
Гость: В.В.

"Хватит все с рук спускать" - вызов посла это смешно. Вот в Грузию запретили полёты самолётов и там сразу в чувства пришли. А здесь больше рычагов есть.
13.09.2019, 21:16
Гость: Алевтина

С одной стороны кремлепашцы охаивают всё советское,а с другой стороны пыжатся и строят из себя очень рассердившихся "патриотов".Иван Степанович Конев - советский полководец,Маршал Советского Союза,дважды Герой Советского Союза.Вам же ненавистно всё советское,что вы так всполошились,кремлепашцы?Если вы сами крушили и крушите советские памятники,то чего вы ожидали от чужих?
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