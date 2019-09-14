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Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

17:04 14.09.2019
Сын Усамы бен Ладена Хамза. Cкриншот видео, распространенного ЦРУ 31 июля 2019 года

 Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном в субботу от имени президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок, пишет "Интерфакс".

О деталях операции ничего не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн.

Темы: США, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 19:42
Гость: А потом оказалось,что он-Усама бен Голограм.

Киберпродукт. Голограма.
А "сын" есть,был,те. Там еще и внуки бегают,маленькие маленькие голограмчики такие,смугленькие.
До чего ж дошла наукааааааа бабоньки маииии
14.09.2019, 18:15
Гость: Обама врал что убили Бен Ладана в 2011

Оказалось что Бен ладан умер своей смертью.
14.09.2019, 17:59
Гость: Похоронили

его, как у них водится, в море?
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