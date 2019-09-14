На крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

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На двух крупнейших предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на месторождении Абкайк произошли пожары, которые стали следствием атаки, совершенной с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление саудовских властей.

В сообщении не указывается, кто именно мог стоять за атакой. При этом, как указывает AP, нефтяные объекты, принадлежащие Саудовской Аравии, ранее становились целями дронов, принадлежащих сторонникам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль, сообщает ТАСС.