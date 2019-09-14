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Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в антиукраинском сговоре

09:41 14.09.2019
Фото с сайта amp.akcenty.com.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите «нормандской четверки» будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам России. Такую точку зрения высказал представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в интервью Associated Press.

Кучма выразил мнение, что Зеленскому на встрече «нормандской четверки» придется нелегко, поскольку «он будет один против трех человек».

Он уточнил, что лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях, пишет издание Украина.ру.

В начале сентября в Берлине состоялись переговоры внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту в «нормандском формате», при этом время и место этой встречи пока не определили.


 

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 17:04
Гость: личный опыт

перед нами типичный разрыв шаблона и ярко выраженный конгитивный диссонанс.
Поскольку чел привык, что благодаря московским хохлам украдина получала все блага по щелчку пальцев, ему не понять, что может быть как то иначе, а именно быть посланным в пешее эротическое путешествие.
14.09.2019, 16:48
Гость: Юляше

Тебя, дорогуша, видимо, очень жизнь обидела. Но ты всё равно старайся находить позитив.
14.09.2019, 13:33
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
Все комментарии (11)
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