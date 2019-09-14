Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в антиукраинском сговоре

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите «нормандской четверки» будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам России. Такую точку зрения высказал представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в интервью Associated Press.

Кучма выразил мнение, что Зеленскому на встрече «нормандской четверки» придется нелегко, поскольку «он будет один против трех человек».

Он уточнил, что лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях, пишет издание Украина.ру.

В начале сентября в Берлине состоялись переговоры внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту в «нормандском формате», при этом время и место этой встречи пока не определили.



