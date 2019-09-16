СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

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Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.

По их словам, именно с этих «дач» велся перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему россиянам удавалось не допускать разоблачения своих агентов на территории США.

В Вашингтоне считали, что вероятность утечки информации настолько велика, что ЦРУ и ФБР пришлось даже прервать связь с некоторыми из своих агентов в России.

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась еще в начале 2010-х годов, когда группа агентов пыталась завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже входившего в избирательный штаб Дональда Трампа.

Раскрыть секретные коды ФБР им удалось ориентировочно в 2011–2012 годах, пишет РБК. Тогда же у российских разведчиков появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для этого как раз и находилось на территории «дач», утверждают собеседники Yahoo News.

При этом они указывают, что на самом деле российские разведчики в США делали то же самое, что и сотрудники ЦРУ в Москве. «Мы предпринимали огромные усилия для того, чтобы получить доступ к переговорам сотрудников ФСБ и понимать, отслеживают они наших агентов в России или нет», — заявил собеседник Yahoo News, который некоторое время проработал в Москве.

29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости.