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СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

22:56 16.09.2019
Кадр из видео

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.

По их словам, именно с этих «дач» велся перехват засекреченной информации ФБР, благодаря чему россиянам удавалось не допускать разоблачения своих агентов на территории США.

В Вашингтоне считали, что вероятность утечки информации настолько велика, что ЦРУ и ФБР пришлось даже прервать связь с некоторыми из своих агентов в России.

Предполагается, что операция российской разведки на территории США началась еще в начале 2010-х годов, когда группа агентов пыталась завербовать представителей американского истеблишмента, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже входившего в избирательный штаб Дональда Трампа.

Раскрыть секретные коды ФБР им удалось ориентировочно в 2011–2012 годах, пишет РБК. Тогда же у российских разведчиков появилась возможность прослушивать спецгруппы ФБР, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для этого как раз и находилось на территории «дач», утверждают собеседники Yahoo News.

При этом они указывают, что на самом деле российские разведчики в США делали то же самое, что и сотрудники ЦРУ в Москве. «Мы предпринимали огромные усилия для того, чтобы получить доступ к переговорам сотрудников ФСБ и понимать, отслеживают они наших агентов в России или нет», — заявил собеседник Yahoo News, который некоторое время проработал в Москве.

29 декабря 2016 года Барак Обама подписал указ, который обязывал 35 российских дипломатов покинуть Америку, а также закрыл их коллегам доступ к двум объектам недвижимости. 

Темы: США, Разведка и шпионаж в мире, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 08:58
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Поразительная осведомленность в русской грамматике. Откуда? Вы не американский шпион?
17.09.2019, 07:40
Гость: Старый евrей

Ага, шпионить нехорошо! Если ты не из СГА. Этим "светочам" можно всё. Варвары жеж...
17.09.2019, 07:27
Гость: Чекист

Дипломатические дачи используются для чего угодно, но только не для шпионажа, как это хочется представить зарубежной прессе, те времена давно канули в лету вместе с распадом союза. Там проходят пьянки гулянки дипломатов обмываются их удачные бизнес операции и используются как склады контрабанды и валюты чем и занимаются российские дипломаты беря пример с руководства страны и своих боссов. Оправляют липовые отчеты о своей деятельности. Дипломаты работают только на свой карман за границей скупают ходовые товары, шубы, дорогие часы, ювелиру по оптовой цене или подделки а затем диппочтой это все отправляют в РФ а в МИДе уже их сообщники это все получают и развозят по столичным бутикам на реализацию, естественно не платят никаких таможенных сборов, это все идет мимо таможни и налоговой. К одному такому помощнику атташе в Голландии случайно заглянула полиция приехали по вызову искали вора а нашли только контрабанду и миллионы баксов налом и ни малейшего намека на шпионскую деятельность. Зачем это им надо парится еще, берут с интернета все развед данные и посылают в Москву, якобы они что-то нарыли и в разведке такие же «спецы» сидят если в кремле шпиона проморгали, да их там еще куча осталась.
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