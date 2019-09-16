Мир ждет $ 100 за баррель: «Саудовская Аравия сама полезла в Йемен, и теперь получила по мордам»

Политические последствия атаки беспилотников оказались тяжелее экономических

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На рынке нефти — крепкий шторм. После атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии стоимость нефти марки Brent подскочила на 13,86% - до $ 69,91 за баррель. И не исключено, что это только начало.

Напомним: в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали два крупнейших саудовских комплекса по подготовке нефти. Один из них находится в Абкайке на востоке страны, второй — в Хурайсе, в 150 км от Эр-Рияда.

Как заявила госкомпания Saudi Aramco, атака привела к выбытию мощностей по добыче в 5,7 млн. баррелей нефти в сутки. Это 58% добычи страны в августе и около 6% мировой добычи. За 70 лет истории нефтедобычи в стране — это первый технологический сбой такого впечатляющего масштаба.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских повстанцев-хуситов. С августа 2014 года они воюют против президента страны Абд-Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция арабских и исламских государств во главе с Саудовской Аравией.

Однако госсекретарь США Майкл Помпео сразу заявил, что за атаками стоит Тегеран. «Иран теперь провел беспрецедентную атаку против мировой системы поставок энергии. Нет доказательств того, что атаки были проведены из Йемена», — сказал Помпео.

Масла в огонь подлил влиятельный сенатор Линдси Грэм — призвал рассмотреть возможность нанесения ударов по иранским нефтяным объектам.

В ответ командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде предупредил: в случае нападения США в Тегеране готовы атаковать американские военные объекты в Персидском заливе.

Словом, каша заваривается круто, и рынок от таких известий лихорадит. Хотя расчеты показывают, что серьезных перебоев с поставками нефти не должно случиться.

Запасы саудовской нефти в хранилищах — около 188 млн. баррелей — позволяют покрыть 27 дней экспорта, даже если заводы не будут работать. Кроме того, президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, если в этом будет необходимость. Стратегические резервы США составляют 648 млн. баррелей, и Минэнерго страны заявило, что готово использовать их впервые с 2014 года.

Тем не менее, большинство аналитиков считают, что роста цен на нефть не избежать. По оценкам Platts Analytics, цены выйдут из диапазона в $ 55−65 за баррель и начнут тестировать $ 70.

Опрос Reuters вообще дал уровень в $ 100. Такой сценарий возможен, если последствия атак придется устранять долго. Трейдеры, занявшие короткие позиции, могут захотеть быстро закрыть их, спровоцировав очень быстрый рост котировок.

России такое развитие событий на руку. Мало того, что рост котировок автоматически увеличивает доходы российского бюджета. Москва, не исключено, сможет нарастить добычу, несмотря на то, что формально связана соглашением ОПЕК+. В нынешней форс-мажорной ситуации, считают аналитики, Россия могла бы прибавить добычу на 150−200 тыс. баррелей в сутки — при молчаливом согласии других участников рынка.

Кроме того, рост нефтяных цен играет на укрепление рубля, даже несмотря на бюджетное правило, согласно которому все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными, и в экономику не попадают — за их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Как теперь будут развиваться события, и как они скажутся на России?

— Цены на нефть поначалу подпрыгнули на 18−19%, но сейчас происходит плавная корректировка вниз, — отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — На 12 часов мск, к предыдущему дню закрытия, прирост составляет около 8% - цены гуляют в интервале $ 65−66 за баррель. Трейдеры, понятно, реагируют на все новости — а новостей много, и они противоречивые.

С одной стороны, саудиты заявили, что в ближайшее время восстановят переработку примерно на 2 млн. баррелей в сутки — то есть, примерно на треть объема, который оказался «выключен» в результате атаки. Штаты заверили, что уже разморозили стратегические запасы нефти, и готовы начинать поставки. А Китай поспешил отметить, что атака дронов не повлияет ни на курс юаня, ни на экономику Поднебесной.

Что до позиции России, Минэнерго РФ отметило, что ничего в соглашении ОПЕК+ менять не надо — нет оснований для принятия каких-либо срочных мер.

Скорее всего, чисто физическое восстановление поставок нефти в прежних объемах произойдет быстро — в течение текущей недели.

— Как сейчас выглядит рыночная перспектива для России?

— Текущая перспектива для нас вполне удачная. Курс американской валюты снизился до 64 рублей за доллар, акции российских нефтедобывающих компаний резко пошли вверх. Словом, текущий выигрыш налицо.

А вот среднесрочная перспектива более туманна. Если не произойдет внешнеполитических последствий, рынок стабилизируется по мере роста добычи в самой Саудовской Аравии, и на фоне компенсирующих мер. Напомню, 19 сентября как раз состоится министерское заседание ОПЕК+, где будет поставлен вопрос о возможном наращивании добычи.

Ключевой вопрос здесь — как раз внешнеполитические последствия. США сейчас раскачивают лодку, заявляя, что атака на саудовские НПЗ спланирована Тегераном. Вашингтон ждет подтверждения этой версии от Эр-Рияда, и в зависимости от ответа саудовцев возможна разборка американцев либо с Ираном, либо с Йеменом.

— Насколько серьезной будет эта разборка?

— Думаю, до лобового столкновения США с Ираном не дойдет — это чревато серьезными военно-политическими последствиями. Что касается йеменских повстанцев, здесь локальная операция весьма вероятна.

Скорее всего, она будет непродолжительной. Участвовать в ней будут либо американцы во главе коалиции арабских государств, либо Саудовская Аравия при поддержке США, и также с помощью коалиции.

В любом случае, с точки зрения рынка, это даст «военную премию» на нефть. По опыту, такая премия составляет минимум $ 15−20 за баррель, а иногда доходит до $ 30−40. Размер ее, как правило, напрямую зависит от длительности военной операции.

В базовом варианте, цены могут дойти до $ 70−80 за баррель, и снизится после окончания военной операции.

Но если США будут разыгрывать антииракскую карту, возможны широкомасштабные международные действия, включая полное эмбарго на иранскую нефть. Это потребует соответствующих решений ОПЕК, поскольку Иран является членом картеля. Саудовская Аравия, как вариант, может поставить вопрос об исключении Ирана из организации.

В этом случае с рынка уйдет вся иранская нефть — примерно 3 млн. баррелей в сутки.

— Насколько это критично для мирового рынка?

— На мой взгляд, это крайне неприятно, но не вызывает ощущения разрушительных последствий. Та же Саудовская Аравия может добавить к текущей добыче примерно на 1,5 млн. баррелей в сутки.

Гораздо серьезнее политические последствия атаки, и здесь возможные сценарии предсказать крайне сложно.

— При оценках ситуации надо понимать: хуситы нанесли ответный удар по Саудовской Аравии, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Эр-Рияд в течение нескольких лет бомбит Йемен и убивает там мирных граждан. И я что-то не слышал от США призывов прекратить эту кампанию. Напротив, американцы всячески саудовцев поощряют. Все это оправдывается тем, что хуситы — союзники Ирана, и потому должны быть разгромлены и уничтожены. Это очень шаткое и неубедительное основание.

В конце концов, дроны нанесли удар по нефтеочистительным заводам, и в результате возникла промышленная авария. По заявлению Саудовской Аравии, погибших и пострадавших нет. А вот что в Йемене саудитами уничтожаются люди — это вроде в порядке вещей.

Что удивительно, и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если атаку действительно совершили беспилотники. А что хуситы борются за национальную независимость своего государства — это плохо с точки зрения Пескова? Или он готов давать такие оценки, чтобы подыграть саудовцам?

Я считаю, наоборот, надо приветствовать этот удар беспилотников. Потому что саудовцуы, по существу, должны прекратить войну в Йемене — должны дать Йемену возможность самостоятельно определять свою судьбу. Саудиты сами туда влезли, и получают сейчас по мордам. И будут продолжать получать.

Политические последствия атаки налицо — становится достаточно зыбкой ситуация с поставками нефти и инвестициями в Саудовскую Аравию. Эр-Рияд, напомню, собирался продавать свою государственную нефтедобывающую компанию Saudi Aramco. А кто, спрашивается, сейчас будет покупать за хорошую цену эти акции?!

Получается, хуситы нанесли не только прямой экономический ущерб — за счет ограничения поставок нефти — но и косвенный, затруднив продажу Saudi Aramco. Я так полагаю, американские бизнесмены и инвестфонды хотели вложиться в саудовские активы — а получился облом.

США, замечу, в очередной раз блефуют, обвиняя Иран в причастности к атаке. Цель этого блефа — надавить на Тегеран, чтобы он, в свою очередь, надавил на хуситов. В итоге, считаю в Вашингтоне, саудовские заводы трогать не будут.

Но у Саудовской Аравии есть и другой выход из ситуации. Атаке беспилотников, напомню, в свое время подверглась наша сирийская база Хмеймим. Однако атака в Сирии была отбита благодаря эффективной российской системе ПВО, которая включала комплексы «Панцирь» и «Тор». У саудовцев нет таких систем ближнего радиуса действия. У них имеется французский зенитный ракетный комплекс «Кроталь», но это устаревшая система, и она для борьбы с дронами не предназначена.

Так что Эр-Рияду нужно, я считаю, для обеспечения собственной безопасности закупить российские системы ПВО ближнего радиуса действия.

Правда, против такого решения выступают США — американцы и войну в Йемене не дают саудовцам прекратить, и закупить российское оружие не позволяют. И что в такой ситуации Эр-Рияду остается — воевать с Ираном? Такой вариант как раз полностью бы устроил США. Именно поэтому Вашингтон заявляет о поддержке действий саудовцев против Тегерана, и ждет, какие арабские страны изъявят готовность вступить в антииранскую коалицию. Но пока, как видим, дураков нет.