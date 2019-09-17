]]> ]]>
Главная В мире Новости

Экс-президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Рады

11:42 17.09.2019
Стоп-кадр из видео

Пользователей сети рассмешил ролик, на котором экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, видимо, уснул на заседании Верховной рады.

Видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат парламента Александр Онищенко.

На кадрах видно, что Порошенко сидит на заседании с закрытыми глазами. В определенный момент он все же отходит от сонного состояния, пытается слушать, но вскоре снова засыпает.

"Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить", — говорится в комментарии к видео.

Темы: Украина, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2019, 13:35
Гость: Да ладно.

Выпил. Устал. Разморило. Гроши наверное приснились.
17.09.2019, 13:07
Гость: про кто лоx

уснул пацан это сахар завышеный, на сон клонит. А может решал всю ночь во что обойдется вилла на Канарах.
17.09.2019, 12:05
Гость: железяка

злые вы...
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.