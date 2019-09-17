Экс-президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Рады

11:42

Пользователей сети рассмешил ролик, на котором экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, видимо, уснул на заседании Верховной рады.

Видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат парламента Александр Онищенко.

На кадрах видно, что Порошенко сидит на заседании с закрытыми глазами. В определенный момент он все же отходит от сонного состояния, пытается слушать, но вскоре снова засыпает.

"Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить", — говорится в комментарии к видео.