Разведка США обнаружила доказательства вины Ирана в атаке на Эр-Рияд

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Разведслужбы США нашли косвенные доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах.

По данным собеседника издания, за несколько часов до нападения разведка США зафиксировала необычную активность на военных базах на юго-западе Ирана, которая соответствует действиям при подготовке к ударам.

Также специалисты изучают сохранившиеся части дронов, спутниковые изображения с места атаки и сообщения, отправленные военными до и после нападения. Они помогут отследить траекторию полета и выяснить, была ли атака санкционирована официальными иранскими властями.

В Вашингтоне предполагают, что беспилотники были запущены из Ирана, а затем облетели Персидский залив с севера через воздушное пространство Ирака. Таким образом нападавшие хотели, скорее всего, обмануть американские средства слежения.

Несмотря на это, источник издания признает, что точных доказательств у США по-прежнему нет.

17 сентября стало известно, что Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

В этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.