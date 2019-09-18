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Разведка США обнаружила доказательства вины Ирана в атаке на Эр-Рияд

05:13 18.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Разведслужбы США нашли косвенные доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах.

По данным собеседника издания, за несколько часов до нападения разведка США зафиксировала необычную активность на военных базах на юго-западе Ирана, которая соответствует действиям при подготовке к ударам.

Также специалисты изучают сохранившиеся части дронов, спутниковые изображения с места атаки и сообщения, отправленные военными до и после нападения. Они помогут отследить траекторию полета и выяснить, была ли атака санкционирована официальными иранскими властями.

В Вашингтоне предполагают, что беспилотники были запущены из Ирана, а затем облетели Персидский залив с севера через воздушное пространство Ирака. Таким образом нападавшие хотели, скорее всего, обмануть американские средства слежения.
Несмотря на это, источник издания признает, что точных доказательств у США по-прежнему нет.

17 сентября стало известно, что Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

В этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские войска приведены в боевую готовность в связи с инцидентом. До этого американский президент Дональд Трамп согласился с мнением госсекретаря страны Майка Помпео о том, что именно Иран стоит за этими атаками.

Темы: Иран, Саудовская Аравия, США
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 18:26
Гость: шилу

пока что весь мир смеется над любителями шпилей и над постоянно повторяющейся молитвой-настамнет и всеэтовраки
18.09.2019, 13:25
Гость: Иван Андреевич К.

Читайте басню "Волк и ягненок". Она как раз об этом.
18.09.2019, 12:31
Гость: Carlos

Опять гринго представят доказательства из соцсетей и "секретных источников", подверждая их "Мамайкилянус!"... Интересно, а пробирками с порошком трясти будут?
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