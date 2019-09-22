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Жертва отравления «Новичком» намерен взыскать с России £1 млн

14:09 22.09.2019
Чарли Роули. Фото с сайта dailystorm.ru
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Чарли Роули - жертва отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» - планирует подать в суд на Россию и потребовать выплатить ему 1 миллион фунтов стерлингов за смерть подруги, пишет британское издание Daily Mirror.

Чарли Роули и Дон Стерджес были найдены без сознания 30 июня 2018 года в городе Эймсбери. По версии следствия, они пострадали от воздействия «Новичка», остатки которого после отравления Сергея Скрипаля и его дочери были во флаконе от духов «Premier Jour» Nina Ricci. Роули нашел его в мусорном баке в местном парке и принес своей подруге. Сам Роули десять дней  находился в коме, а затем перенес инсульт и менингит.  Его подругу Дон Стерджес спасти не удалось, она скончалась в возрасте 44 лет. 

По словам адвоката Роули Патрика Магуайра, Чарли продолжает страдать от серьезных побочных воздействий препарата, но самое главное — он хочет добиться справедливости, чтобы окончательно стало известно, что произошло на самом деле.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
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Комментарии читателей
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22.09.2019, 22:32
Гость: МВИ

Надо дать этому"потерпевшему" возможгость запустить процесс, а потом раскрутить всю эту контору. Сразу должны будут привлечь скрипалей и прочих участников.
22.09.2019, 22:18
Гость: Хмы

Бычками (окурками) с Рублёвки выдать ему гуманитарную помощь, что бы по помойкам не лазил.
Сифон и Борода ему скинуться.
22.09.2019, 21:27
Гость: Val

славится мелкобритания своими идиотами, ещё один яркий пример выскочил прямо из помойки
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