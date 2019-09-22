Жертва отравления «Новичком» намерен взыскать с России £1 млн

14:09

Чарли Роули - жертва отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» - планирует подать в суд на Россию и потребовать выплатить ему 1 миллион фунтов стерлингов за смерть подруги, пишет британское издание Daily Mirror.

Чарли Роули и Дон Стерджес были найдены без сознания 30 июня 2018 года в городе Эймсбери. По версии следствия, они пострадали от воздействия «Новичка», остатки которого после отравления Сергея Скрипаля и его дочери были во флаконе от духов «Premier Jour» Nina Ricci. Роули нашел его в мусорном баке в местном парке и принес своей подруге. Сам Роули десять дней находился в коме, а затем перенес инсульт и менингит. Его подругу Дон Стерджес спасти не удалось, она скончалась в возрасте 44 лет.

По словам адвоката Роули Патрика Магуайра, Чарли продолжает страдать от серьезных побочных воздействий препарата, но самое главное — он хочет добиться справедливости, чтобы окончательно стало известно, что произошло на самом деле.