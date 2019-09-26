Минюст США откроет антимонопольное расследование против Facebook

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Генпрокурор США обязал Министерство юстиции страны начать расследование против Facebook в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечает агентство, подобное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США, а также генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Минюст и FTC будут изучать разные аспекты деятельности Facebook.

В мае текущего года Минюст и FTC поделили между собой юрисдикции над американскими IT-гигантами: расследвоание против Facebook и Amazon взяла на себя FTC, а Alphabet и Google попали под юрисдикцию Минюста. Теперь же Минюст решил заняться и первыми двумя конгламератами.

Ранее сообщалось, что Минюст США начал антимонопольную проверку крупнейших американских интернет-компаний, однако тогда не называлось, против каких конктретно компаний планируется открыть расследование.

