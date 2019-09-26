]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

00:15 26.09.2019
Изображение с сайта usa.com
Изображение с сайта usa.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что надеется на урегулирование отношений между Россией и Украиной.

Как сообщил С-span, американский президент выразил надежду, что Зеленский сможет найти точки соприкосновения и договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Я верю, что президент (России Владимир) Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Американский лидер заявил, что Москва и Киев недавно добились определенного прогресса в отношениях. Как сообщил «Интерфакс», Зеленский выразил убеждение, что усилиями Брюсселя и Вашингтона война в Донбассе будет прекращена. Но для этого Киеву нужна не просто помощь, а поддержка.

Встреча проходила на фоне начавшегося расследования, касающегося телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Украинский президент назвал его нормальным и подчеркнул, что никто не оказывал никакого давления.

Зеленский даже пошутил по этому поводу: «Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону».

Дональд Трамп назвал беседу с украинским президентом фантастической, но не стал рассказывать о его деталях. Двусторонняя встреча состоялась на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Темы: Дональд Трамп, США, Украина, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2019, 02:35
Гость: грек

Несколько раз писал, не увлекайся международными заморочками,Зеленский первым автобусом и к Путину уверен там можно-договорится.
Как Украинцы избрали Зеленского предложил несколько РАЗззз Зеленскому ,накинуть рюкзак и пешком в ЛДНР там люди замучелись самой ПОЗОРНОЙ войной в современности.
Ну вот, теперь об этом же предлогает Трамп, кто знает может на эт раз-УСЛЫШИТ и ВОЛОДИ для мира в регионе-догоорятся........
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.