Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что надеется на урегулирование отношений между Россией и Украиной.

Как сообщил С-span, американский президент выразил надежду, что Зеленский сможет найти точки соприкосновения и договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я верю, что президент (России Владимир) Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Американский лидер заявил, что Москва и Киев недавно добились определенного прогресса в отношениях. Как сообщил «Интерфакс», Зеленский выразил убеждение, что усилиями Брюсселя и Вашингтона война в Донбассе будет прекращена. Но для этого Киеву нужна не просто помощь, а поддержка.

Встреча проходила на фоне начавшегося расследования, касающегося телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Украинский президент назвал его нормальным и подчеркнул, что никто не оказывал никакого давления.

Зеленский даже пошутил по этому поводу: «Лучше, когда нас показывают по телевидению, чем когда мы разговариваем по телефону».

Дональд Трамп назвал беседу с украинским президентом фантастической, но не стал рассказывать о его деталях. Двусторонняя встреча состоялась на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.