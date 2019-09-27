В США в скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского увидели след России

23:45

Россия может быть причастна к ситуации вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала Пелоси в интервью телеканалу MSNBC, комментируя эту ситуацию. При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей данное заявление Нэнси Пелоси о российском следе вокруг разговора американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Интерфакс".

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Согласно стенограмме разговора, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.