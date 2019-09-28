В Испании по запросу США задержан гражданин России

15:16

В аэропорту испанского города Валенсия 20 сентября по запросу США был задержан гражданин России, сообщает РИА Новости.

Россиянина посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. Отмечается, что его делом занимается местный адвокат, посольство следит за развитием ситуации.

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. По запросу ФБР он был задержан по подозрению в "участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации".

