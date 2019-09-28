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В Испании по запросу США задержан гражданин России

15:16 28.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com

В аэропорту испанского города Валенсия 20 сентября по запросу США был задержан гражданин России, сообщает РИА Новости.

Россиянина посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. Отмечается, что его делом занимается местный адвокат, посольство следит за развитием ситуации.

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. По запросу ФБР он был задержан по подозрению в "участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации".
 

Темы: Россия, Испания, США, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 20:27
Гость: А что делать ?

Если опасно а хочется? Вон все знают о вреде курения а смалят почем зря.Вот и этот товарищь если и сьыбрил лимон то наверняка не планировал
промотать его в Анапе.
28.09.2019, 19:51
Гость: Хмы

Прошу пардону- дюжину испанцев...
28.09.2019, 19:27
Гость: Хмы

Пора по запросу индейца Джо и потомков Монтесуму Шокойоцина задержать дюжину испанцем в Урюпинске и отправить их в мордовские пампасы.
Все комментарии (9)
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