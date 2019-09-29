Конгресс США потребует доступа к записям разговоров Трампа и Путина

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В Конгрессе США в целях национальной безопасности намерены узнать темы разговоров американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — заявил в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф..

После того как демократы запустили процедуру импичмента Дональда Трампа, Белый дом в оправдание опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Демократы обвиняли президента США в том, что тот просил украинского лидера собрать в Киеве компромат на своего соперника по будущим выборам Джо Байдена, напоминает Business FM.