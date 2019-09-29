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Конгресс США потребует доступа к записям разговоров Трампа и Путина

20:26 29.09.2019
Беседа с президентом США Дональдом Трампом © KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
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В Конгрессе США в целях национальной безопасности намерены узнать темы разговоров американского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. 

«Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании», — заявил в эфире телеканала NBC председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф..

После того как демократы запустили процедуру импичмента Дональда Трампа, Белый дом в оправдание опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Демократы обвиняли президента США в том, что тот просил украинского лидера собрать в Киеве компромат на своего соперника по будущим выборам Джо Байдена, напоминает Business FM.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 22:04
Гость: Нет, Гозман, нет

Пришла беда откуда не ждали. Подумал Путин.
29.09.2019, 21:58
Гость: Питон

Зеленский понятное дело в армии не служил, а иначе бы знал что раньше у каждого телефона в части висел плакат, не болтай враг подслушивает и тетка в косынке указательным пальцем рот закрывала. Поэтому он и болтал всякую фигню а его все слушали и записывали. А в кремле то что так шуганулись тоже видать гарант явно взболтнул лишнего в разговоре с американским шефом. Наш гарант видимо также только поддакивал клялся в вечной дружбе и преданности и обещал все сделать о чем штаты просят. Расшифровка разговоров президентов РФ и Штатов может и по имиджу президента РФ ударить, ведь тоже самое постоянное заискивание перед западом не смотря на санкции, образ борца с западом и защитника отечества может пасть в глазах россиян, окажется очередной власовец у руля государства. Вот мы скоро и узнаем какой президент РФ на самом деле.
29.09.2019, 21:31
Гость: Дааааааа

Оказывается демшиза и в США есть. Если они добьются своено ,кто же после такого конфуза ,с президентами США будет с глазу на глаз разговаривать? Только в прямом эфире.
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